Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Na letní dovolenkové plány se tradičně zaměřil květnový průzkum Holiday Barometer, který letos již celosvětově poosmnácté realizovala společnost Europ Assistance.

Výsledky, alespoň co se financí týče, se oproti loňskému šetření nezměnily. I letos Češi nejčastěji počítají s částkou v rozmezí od 10 tisíc do 25 tisíc korun, kterou chtějí za rodinnou dovolenou vydat. V průzkumu ji zmínila více než třetina z nich.

Na druhou stranu čtvrtina Čechů se bude držet při zemi a počítá s částkou do deseti tisíc korun. Příliš nešetřit a více utratit za dovolenou pro svou rodinu plánuje každý čtrnáctý oslovený, podle jeho představ ho bude stát přes 45 tisíc korun.

Kolik letos Češi plánují utratit za letní rodinnou dovolenou

FOTO: David Ryneš, Novinky

Muži jsou podle průzkumu více „rozhazovační” než ženy. Například tři z deseti oslovených žen plánuje utratit do 10 tisíc korun v porovnání s necelou čtvrtinou mužů. Naopak pětina mužů má v plánu utratit částku mezi 25 tisíci až 35 tisíci korunami v porovnání s 15 procenty žen.

Nejvíce peněz za rodinnou dovolenou plánují utratit Pražané. Polovina z nich počítá s útratami přes 25 tisíc korun. Téměř 30 procent pak utratí i víc než 35 tisíc korun. Celkově přitom tak nákladnou dovolenou plánuje jen 15 procent lidí. S útratou nad 35 tisíc korun počítá i každý pátý oslovený v Jihomoravském kraji či v Pardubickém kraji.

Naopak do 10 tisíc korun za rodinnou dovolenou nejčastěji utratí lidé v Libereckém kraji (46 procent), na Vysočině (41 procent) a v Karlovarském kraji (38 procent).

Dovolená na pláži a autem



Letní zahraniční dovolenou si letos Češi užijí převážně v Evropě. Největší oblibě se těší přímořské destinace, pro letní dovolenou je upřednostňují dvě pětiny lidí.

„Naše data potvrdila opětovné zvýšení zájmu o tradiční letní destinace, jako je Itálie a Chorvatsko,“ doplnil Vladimír Fuchs ze společnosti Europ Assistance. Zhruba každý šestý až sedmý oslovený hodlá dny volna trávit vysokohorskou turistikou, některé z větších měst či metropolí plánuje během dovolené navštívit zhruba osm lidí ze sta.

Průzkum ale ukázal, že lidé starší 65 let po dovolené na pláži až tolik netouží. Za preferovanou destinaci ji označilo jen 23 procent z nich. Naopak o něco raději cestují po vnitrozemí. Mezi mladými lidmi do 26 let jsou zase nadprůměrně populární velká města a metropole.

„Lidé ve starším věku pravděpodobně více zvažují zdravotní rizika, která jim mohou hrozit v exotických destinacích i během dlouhého cestování,“ uvedl Fuchs. Jeho slova potvrzují i výsledky mezinárodního srovnání. Lidé přikládají stále větší význam zdravotnímu stavu a také klimatu, což může souviset i s extrémně horkým počasím v Evropě.

Na dovolenou pak Češi nejčastěji pojedou autem, v průzkumu to uvedlo 69 procent respondentů. Více než pětina těch, kteří plánují vycestovat, hodlá využít letecké služby. Vlakem nebo autobusem plánují cestovat jen jednotky procent lidí.

Obávají se zdravotních potíží i teroristů

Při výběru místa, kde budou odpočívat, se Češi zajímají hlavně o kvalitu služeb. V průzkumu to uvedlo sedm z deseti oslovených. Stejný počet dá i na doporučení přátel. Oproti loňskému roku se také víc zajímají o sportovní a kulturní aktivity na místě, ty bere do úvahy 56 procent Čechů, přičemž loni to bylo jen 43 procent.

Největší obavy mají lidé ze zdravotních rizik (70 procent), hrozby teroristických útoků (69 procent) nebo osobního napadení (61 procent).

Výrazně přibylo lidí, kteří se obávají, že je na dovolené zastihne přírodní katastrofa. V průzkumu to umínily tři pětiny oslovených, vloni jen dvě pětiny Rozhodující je ale pro většinu lidí finanční nákladnost dovolené, tu řeší devět z deseti Čechů.