Na investiční preference české populace (osloveno bylo 1508 lidí) se zaměřil průzkum agentury Ipsos pro společnost Bondster.

Češi stále v hojné míře využívají především konzervativní spořicí produkty. Nejčastěji mají peníze uložené u penzijních společností, podle průzkumu si na penzi spoří tři pětiny lidí a necelá pětina o této možnosti uvažuje. V penzijním připojištění mají uloženo více než 50 tisíc korun.

Dalším oblíbeným spořicím produktem je spořicí účet, na který si ukládá peníze 53 procent populace, přičemž každý druhý má naspořeno přes 50 tisíc korun.

Mladší investoři dávají přednost vyššímu riziku a vyšším výnosům ekonomka Markéta Šichtařová

Životní pojištění má sjednáno 47 procent lidí a stavební spoření více než dvě pětiny oslovených. Češi investují ale i do méně tradičních produktů, například do zlata tak činí každý sedmý, do umění každý desátý, do zajištěných půjček pak každý jedenáctý.

Lidé mají pochopitelně peníze uložené i v nemovitostech či půdě. A právě v těchto komoditách jsou zainvestované i nejvyšší částky.

Investovat plánují, ale ne moc

Riskovat se svými penězi se však Češi obávají, čtyři pětiny lidí totiž upřednostňují nižší riziko a s tím spojené i nižší výnosy. Více riskovat jsou ochotni muži (29 procent) a také mladí lidé do 30 let (32 procent).

„Mladší investoři dávají přednost vyššímu riziku a vyšším výnosům. Právě těm je potřeba nabídnout moderní investiční produkty, které dokáží namíchat požadovaný mix rizika a výnosu,“ uvedla ekonomka Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance.

Čtyři z pěti lidí plánují, že letos nějaké peníze zainvestují. Nejčastěji obecně zmiňovanou částkou je maximálně10 tisíc korun, tu hodlá investovat necelá třetina lidí. Více než čtvrtina pak uvažuje o částce do 50 tisíc korun a pětina o částce nad 50 tisíc korun.

Například na spořící účet lidé nejčastěji vloží částku do deseti tisíc korun, na stavební spoření pak mezi 10 tisíci až 50 tisíci korunami. Nejčastěji zmiňovanou investicí u zajištěných půjček je částka do 10 tisíc korun. Výjimkou jsou nemovitosti, které z podstaty vyžadují vyšší investice.