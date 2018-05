Češi jsou spokojeni se svými financemi, i tak někteří žijí od výplaty k výplatě

Čtyři z pěti Čechů jsou spokojeni s finanční situací své rodiny. Vnímají ji mnohem lépe než před rokem, kdy byl spokojen jen každý druhý. Stále však platí, že každý desátý Čech vystačí se svým příjmem do další výplaty jen s velkými obtížemi a každý dvacátý už neví, kde by ušetřil. Přesto si Češi do svých financí mluvit nenechají, ochota radit se s odborníky je nízká.