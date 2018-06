bab, Novinky

Podle Asociace pro kapitálový trh ČR u nás FKI spravují 125,7 miliardy korun, objem narostl meziročně o 29 miliard.

Konec omezení maximálního počtu investorů



Češi mají totiž stále více peněz, navíc v průběhu několika posledních let došlo i ke změně definice kvalifikovaného investora.

„Před rokem 2013 byl počet investorů v FKI omezen na maximálně sto. V roce 2013 došlo k novelizaci zákona o fondech kvalifikovaných investorů (ZISIF), kdy bylo zrušeno ustanovení o maximálním počtu investorů,” uvedl Michal Valentík ze společnosti Broker Trust.

Podle Valentíka se kvalifikovaným investorem zároveň mohl stát člověk, který byl schopen vložit do fondu alespoň 125 tisíc eur (3,2 miliónu Kč). V roce 2016 došlo k další novele ZISIF a minimální hranice se za určitých podmínek snížila na milión korun.

Změnou zákona vznikl v České republice větší prostor pro různorodé typy FKI, které mají s výběrem investic volnější ruce než běžné fondy. „K těmto typům investic patří například strategie hedge fondů, jejichž cílem je vydělávat za každého investičního počasí, nebo investice do půdního fondu, nemovitostí, vína, starožitností, uměleckých předmětů nebo třeba automobilových veteránů,” vyčíslil Valentík.

Doplněk i základ portfolia

FKI se liší od klasických podílových fondů, především co se týká flexibility investiční strategie. „To neznamená, že každý FKI si může investovat, do čeho si zamane. Z pohledu regulace musí splňovat přísná kritéria, stejně jako jakýkoliv klasický otevřený podílový fond,” doplnil Valentík.

A jak dále upozornil: „Jediná výrazná změna je v možnosti určit si investiční strategii - FKI nejsou limitovány zákonem -, kterou ovšem musí FKI stále dodržovat, a to pod neustálým dohledem depozitáře.”

Pokud budete portfolio manažerovi FKI důvěřovat a zároveň investiční strategie fondu bude plně v souladu s vaším investičním profilem, můžete z jednotlivých FKI sestavit jádro svého portfolia.

Vzhledem k častému zaměření na alternativní typy aktiv může zase pro jiné konzervativnější investory představovat FKI jeden ze střípků pro diverzifikaci jejich portfolia dynamičtějším směrem.

Pružné reakce na vývoj trhu

Například FKI zaměřené na nákup a prodej investičních cenných papírů, jako jsou akcie či dluhopisy, mají v rámci investiční strategie povoleno držet i sto procent hotovosti, tedy nebýt zainvestovány.

V dobách ekonomické recese, kdy akcie a korporátní dluhopisy klesají, tak mohou takové FKI klientovi majetek uchovat. Na rozdíl od klasických otevřených podílových fondů, které dle zákona musí být zainvestovány, a tudíž i v dobách ekonomické recese nemohou tak pružně reagovat jako FKI.

Na druhou stranu při ekonomickém boomu může FKI zaspat a nedoručit investorovi kýžený výnos. „FKI by měl, oproti klasickým fondům, nabídnout určitou přidanou hodnotu. Ta by měla spočívat v jedinečnosti, a to buď v unikátnosti investičního nástroje, nebo investiční strategie zaměřené například i na alternativní oblasti trhu, do nichž se běžné otevřené fondy nepouštějí. Na jedné straně to může přinášet vyšší výnosy, ale úměrně tomu i vyšší riziko,” uvedl Valentík.

Investice, která není pro každého

Slovo „kvalifikované“ v názvu těchto fondů tak skutečně napovídá, že se jedná o záležitost především pro zkušenější investory, kteří dokáží porovnat všechna relevantní pro a proti, která taková investice obnáší.

Při vstupu do takové fondu musí zpravidla investor prokázat administrátorovi čestným prohlášením, respektive vyplněním testu rozsah svých znalostí a zkušeností z investičního prostředí.

„Investoři musejí také počítat v případech některých fondů s nižší likviditou, která se může ukázat jako problematická ve chvíli, kdy budou chtít ze své pozice vystoupit. Některé fondy uplatňují vůči investorům jistý druh sankcí či poplatků, pokud se z fondu rozhodnou vystoupit před koncem stanového období a podobně,” upozornil Valentík.

FKI nabízejí širokou škálu investičních příležitostí, ke kterým se běžný, byť movitý investor nemá příliš šanci sám dostat. S bohatnoucí českou společností se bude majetek investovaný prostřednictvím těchto fondů i nadále zvyšovat a stejně tak poroste i jejich počet.

I proto bude stále více důležité důkladně porovnávat zaměření a strategie jednotlivých fondů, vývoj daného segmentu trhu, podmínky vystoupení z fondu, investiční horizont a rovněž tým profesionálů, který se o portfolio fondu stará.

Tyto informace jsou vždy k dispozici ve statutu či v klíčových informacích každého FKI. Oba dokumenty musí být investorům k dispozici na webových stránkách každého fondu a každý investor by si je měl důkladně prostudovat.