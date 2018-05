Češi mají nejčastěji finanční rezervu 10 tisíc korun

Dvě pětiny Čechů by se v případě nenadálého výpadku financí mohli dostat do prekérní situace. Mají totiž k dispozici finanční rezervu jen do deseti tisíc korun. Na druhou stranu každý desátý člověk disponuje s úsporami přes 200 tisíc korun.