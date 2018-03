Jakub Svoboda, Právo

„Důvodů je hned několik. Předně ženy hledají kromě mateřství další uplatnění a také přivýdělek. Často chtějí obchodovat s dětským zbožím, protože to je jedna z věcí, kterou řeší na denní bázi, případně jim v daném segmentu něco chybí či se jim nelíbí,“ popsal Právu ředitel společnosti Shoptet Miroslav Uďan. Tomuto trendu podle něj nahrává i fakt, že spustit vlastní e-shop je dnes poměrně jednoduché.

Příklady táhnou

Zatímco v roce 2015 tvořily e-shopy s dětským zbožím tři procenta všech obchodů v rámci českého e-commerce, na konci loňského roku to bylo podle údajů Shoptetu již šest procent. Další početnou skupinu představují e-shopy zaměřené na módu, kosmetiku, šperky, produkty či služby spojené se zdravím nebo případně na sport a nejrůznější koníčky.

Maminky, které si chtějí přivydělat nebo se finančně postavit na vlastní nohy, se často inspirují u kamarádek a dalších žen, které se postupně staly úspěšnými podnikatelkami.

Mezi takové patří Petra Plemlová, zakladatelka značky Unuodesign. Jde o on-line obchod specializující se na prodej designových látek, dětského zboží, hraček, doplňků a kosmetiky. Během několika let e-shop této maminky čtyř dětí vyrostl prakticky z nuly natolik, že teď zaměstnává čtyři desítky lidí a generuje obrat v řádu desítek miliónů korun. Právě takové příklady táhnou i další matky s ambicemi nebo jen prostě se zajímavým nápadem.

Jak ale Uďan upozorňuje, ženy na mateřské zdaleka neprodávají jen dětské zboží či módu. V mnohých případech e-shop založí pro svou drahou polovičku muži. Motivace je podobná, opět ženu zabavit či ji na mateřské motivovat k práci na jejím vlastním projektu. „V tomto ohledu je pak zaměření e-shopu různé, nejčastěji jde o prodej věcí spojených se zájmy majitele. Nezřídka se tak stává čistě nahodile,“ dodal Uďan.

Motýlky pro psy či kytice z oblečení

Takový příklad nabízí třeba Collars.cz. Ten je zaměřený na ručně dělané psí obojky. Jako potenciální byznys plán vznikl zcela náhodou. Majitelka obchodu Blanka Smolčáková toho času na mateřské měla březí fenu ridgebacka. Té se ale narodilo dvanáct štěňat a bylo třeba je rozlišit.

Blanku proto napadlo ušít obojek ve tvaru motýlka. Tohoto nápadu se chytil její manžel, který posléze založil e-shop. Nyní Collars zvažují expanzi do zahraničí, konkrétně by chtěli rozšířit působnosti o Anglii, Itálii a Maďarsko.

Po půl roce na mateřské si začala plnit vlastní podnikatelský sen také Šárka Fintová z Floby.cz. „Inspirovaly mě jiné matky, které také začaly s vlastním podnikáním. Původně jsem se chtěla zaměřit na dětské oblečení, ale přemýšlela jsem, jak to udělat jinak. Při hledání dodavatelů jsem narazila na obrázek kytice složené z dětského oblečení. To mě zaujalo a začala jsem zkoumat, jak bych to mohla dělat já. Tak vznikl nápad na Floby.cz, tedy kytice z kojeneckého oblečení,“ svěřila se Právu Šárka.

Oblečení a různé doplňky vyplňuje ještě látkovými květinami. Nejčastěji slouží jako dárek pro čerstvou maminku. „S projektem mi pomáhá můj partner, já se tak můžu naplno věnovat skládání kytic. Do začátku jsem vložila své uspořené peníze, což byly řádově vyšší desítky tisíc korun. Krom jednoduchého byznys plánu jsem se zaměřila na hledání kvalitních dodavatelů a také řešení e-shopu,“ dodala Šárka.

Jeden obchod nestačil



Dokonce tři e-shopy si postupně založila maminka dvou dětí Lucie Houšková. Začala s prodejem anionových vložek, nyní ve svém e-shopu Chciseuzdravit.cz prodává hlavně bylinky a doplňky stravy.

„Nápad jsem měla v hlavě už od porodu. Aktivně začít podnikat jsem se pak rozhodla ve chvíli, kdy mi onemocněl syn a já věděla, že s ním budu muset být minimálně několik měsíců doma. Chtěla jsem zůstat aktivní a současně jsem věděla, že budu mít čas na práci u počítače,“ řekla Právu Lucie.