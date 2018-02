Trojici českých tajných služeb stále chybí tzv. nezávislá kontrola, která by měla koukat zpravodajcům pod prsty. Pětice respektovaných osobností zvolených na návrh vlády Sněmovnou by mohla ve výjimečných případech vstupovat i do živých... Celý článek Pětice vyvolených má dohlížet na tajné služby. Ale nejsou lidi»