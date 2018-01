Příspěvek do garančního fondu ČKP byl zrušen v roce 2015. Důvodem, proč je znovu zaváděn, jsou rostoucí škody z nehod zaviněných řidiči ve vozidlech bez ručení.

„V současné době je v Česku registrováno zhruba 130 tisíc vozidel bez tohoto povinného pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Každý rok přitom řešíme kolem 2500 nepojištěných škod,“ řekla Právu mluvčí ČKP Monika Bartlová.

Řidič, který povinné ručení nemá, bude tedy muset za každý den bez něj zaplatit příspěvek do garančního fondu. Výjimkou jsou jen případy, kdy je vozidlo zapsáno jako vyřazené z provozu, zaniklé, vyvezené do jiného státu či bylo odcizeno.

Více za sanitku, autobus i tahač

A jak vysoké tyto denní sazby konkrétně jsou? Zatímco pro motocykly je MF podle objemu motoru stanovilo od čtyř do 25 korun, za osobní auta budou neplatiči platit denně od 30 do 93 korun a za nákladní auta s povolenou hmotností do 3,5 tuny 86 korun.

Za uvedená vozidla je příspěvek většinou nižší, než kolik činil do roku 2015. Naopak pro některé jiné kategorie stoupl. Například pro sanitku z 80 na 94 korun, pro autobus těžší než pět tun ze 160 na 290 korun a pro tahač ze 300 na 563 korun.

Vymáhat se začne nejdříve v březnu

„Novela sice nabyla účinnosti hned od 1. ledna, ale nějaký čas potrvá, než získáme potřebná data od pojišťoven a z registru motorových vozidel. Nejdříve začneme lednové neplatiče obesílat v březnu,“ sdělila Bartlová.

Z garančního fondu se odškodňují motoristé, jimž je vozidlem bez ručení způsobena při silniční nehodě škoda. Tuto částku pak ČKP vymáhá po neplatiči ručení. Nově bude vymáhaná částka moci činit maximálně 300 tisíc korun, aby to nebylo likvidační. Pokud ovšem řidič neplatič požil alkohol, uhradí škodu v plné výši.