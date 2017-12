U O2 má zákazník nárok na pořízení levnějšího telefonu Samsung, Huawei nebo konzole Xbox One S. Při nové aktivaci mobilního tarifu dostanete slevu na přístroj 4000 korun. Pokud si navýšíte dosavadní tarif, pevný internet nebo televize od O2, dostanete slevu 2000 korun. Zákazníci, kteří tarif nezmění na vyšší, získají slevu 1000 korun.

Tarify Spolu nyní můžete využít i ve dvou, místo dříve potřebných tří osob. Dva mobilní tarify s neomezenými daty a SMS a společnými 3 GB dat spolu s O2 TV a službou Internet na doma vyjde na 1999 korun měsíčně.

Až do konce roku mají lidé se službou Internet na doma možnost stahovat rychlostí až 100 megabitů za sekundu, a to v místech, kde to infrastruktura umožňuje. Zákazníci s předplacenou kartou dostanou v prosinci za každé dobití 5 GB dat zdarma.

T-Mobile nabízí při pořízení vybraných smartphonů a aktivaci nebo prodloužení paušálu řady Mobil na 24 měsíců druhý telefon, chytré hodinky nebo náramek za jednu korunu. V prosinci se nabídka týká telefonů Samsung.

Současní paušální zákazníci mohou vybrat jeden den v týdnu, kdy budou moci používat data do konce ledna zdarma. Jednou vybraný den nelze později změnit.

Uživatelé předplacených karet, kteří jsou u T-Mobilu méně než pět let, dostanou při dobití nad 500 korun plyšáka. Zákazníkům, kteří využívají služby T-Mobilu déle než pět let, a těm, kteří dobijí přes aplikaci Můj T-Mobile, stačí k získání plyšáka dobití za nejméně 300 korun.

Operátor zvýhodní i kombinaci Pevného internetu s T-Mobile TV. Pokud si do 31. prosince pořídíte T-Mobile TV Mini s některým z tarifů Pevného internetu, získáte měsíční slevu 49 korun.

Všichni uživatelé T-Mobile TV dostanou Videotéku na dva měsíce zdarma, dosavadní zákazníci do 31. prosince, ti noví dva měsíce od data aktivace během listopadu či prosince.

Vodafone se zaměřil na balíčky, u nichž se data nepočítají z měsíčního limitu, ale platí se za ně měsíční paušál. Některé balíčky jsou pro zákazníky do konce ledna zdarma. Bez poplatku tak můžete využít balíček Social Pass, v němž lze neomezeně používat Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest nebo Video Pass, který zahrnuje například YouTube, Stream.cz nebo Netfl ix.