Nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů v posledních letech a až donedávna dostatek nemovitostí vhodných k prodeji vyvolaly v České republice zvýšený zájem o pořízení vlastního bydlení. Výrazně tak poklesl počet lidí žijících v pronájmu.

Podle statistik Eurostatu bydlí v pronajatých bytech zhruba pětina českých domácností. Průměr zemí Evropské unie přitom činí 30 procent, vůbec největší podíl nájemního bydlení je v Rakousku či Německu, kde v nájmu bydlí téměř polovina obyvatel.