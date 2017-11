Generální úklid

Možná se to bude zdát jako banální bod, ale opak je pravdou. Vyleštěte skla, vysajte i ty nejmenší skulinky. Pokud se chcete opravdu blýsknout, dejte si auto vyčistit profesionálně.

Před prohlídkou odstraňte co nejvíce osobních předmětů jako přívěsky, nálepky, zábavné potahy. Investujte do myčky, případně do profesionálního leštění. Nezapomeňte ani na pořádek pod kapotou.

Předejděte tomu, aby při testovací jízdě autu blikaly kontrolky - mělo by být v odpovídajícím technickém stavu, porouchané auto si nikdo nekoupí. Dále se podívejte, zda se autu neblíží prohlídka STK. Na vše si nechte dostatek času.

Průhledná historie

„Většina lidí nemá znalosti ohledně technického stavu auta jako automechanik. Rozhodně byste ale měli být schopni odpovědět na základní otázky a znát historii auta,“ popisuje své zkušenosti Jiří Beneš. Dobře podle něj na potenciální kupce zapůsobí i to, když auto bude mít nezávisle ověřenou historii.

Pokud jste první majitel, je vše snadné, ale jako další v řadě nemáte jistotu, co se dělo s autem v minulosti. Připravte si servisní knížku, protokoly z STK, výsledky z měření emisí, faktury z autoservisů či doplňků, na které se vztahuje záruka.

Fotky jsou základ

Zahrajte si na fotografa. Vyfoťte auto z různých úhlů a vzdáleností, pokud možno bez rušivého pozadí. Nafoťte to, co by se líbilo vám, a udělejte to v dostatečném počtu a kvalitě.

Buďte transparentní stejně jako u technického stavu vozidla. Pokud použijete staré jarní či archivní fotky, nedivte se, že svůj vůz stále nemůžete udat. Dejte si práci a vyfoťte auto znovu v odpovídajícím ročním období. Těchto triků využívají všichni profesionálové vizuálního marketingu.

Za kolik a kde prodat

Rodina, známí, inzerát, bazar... Možností je spousta. První kroky vedou nejčastěji na internet. Od místa a způsobu prodeje se dá také odvodit, jak vysokou cenu byste měli nastavit a kolik také utržíte.

Pokud nesplníte předchozí kroky na jedničku, na internetu může být váš inzerát přehlížen anebo považován za potenciálně podvodný.

Při volbě prodeje do autobazaru se nebudete muset starat o papírování a hned si zde můžete koupit nové auto. Cena výkupu bude ale nižší. Do autobazarů navíc chodí lidé, kteří raději volí leasing či splátky, tudíž jsou pro ně nabízená auta dostupnější a je zde vyšší šance, že svůj vůz prodáte rychleji.

Zlatou střední cestu u prodeje představují poradenské společnosti, které ověřují vozidlo po všech stránkách a zařadí je do katalogu kontrolovaných vozů a pomohou kupujícímu také s financováním.

O tom, komu v konečné fázi automobil prodáte, rozhodujete ale vždy sami.

Bez zkušební jízdy to nejde

Svezení podle statistik v 90 procentech rozhodne, zda si zájemce vůz nakonec koupí, či nikoli.

„Bez zkušební jízdy nikdy automobil neprodávejte a ani ho nekupujte. Před prodejci, kteří tvrdí, že jízda v autě není potřeba, důrazně varujeme. Výmluvy, třeba kvůli nedostatku času, značí, že něco nejspíš nebude v pořádku,“ radí Jiří Beneš.

Zkušební jízda by měla být přiměřená - trvat by měla aspoň 10 minut a není na škodu si vyzkoušet více rychlostí. „Jako prodejce chápejte, že pořízení automobilu je velká položka v rozpočtu. Na kupujícího netlačte a společně si ujasněte konečnou cenu, budete působit důvěryhodněji,“ dodává Jiří Beneš.