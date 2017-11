Zatímco v přepočtu stojí nyní gram zlata podle serveru Kurzy.cz 907 korun, tak gram platiny vychází na necelých 653 korun. Cena letos klesala u obou kovů, avšak u platiny strměji, a to skokově od 1. března letošního roku, přičemž další, ještě výraznější zlevnění nastalo 1. května.

Jen na papíře? Žádná jistota

„Platina je teď levnější než stogramový slitek zlata. Za posledních sto let se stalo pouze několikrát, že platina byla levnější než zlato, jako právě teď. Je to výjimečná situace a hodně investorů to považuje za obrovskou příležitost,“ uvedl Vladimír Brůna ze společnosti Golden Gate.

Podle něho cena platiny pro českého investora meziročně poklesla v korunách o více než deset procent. Stogramový slitek platiny přijde na zhruba 90 tisíc korun.

Platina bývala dříve doménou velkých investorů, kteří kupovali kilogramové slitky a nakupovali za milióny. Slévárny ale začaly vyrábět i slitky o hmotnosti 100 gramů a jedna trojské unce (31,103 gramu).

Platina se stala dostupnou i pro drobnější investory. Průměrné nákupy jsou v řádu stovek tisíc Vladimír Brůna, Golden Gate

„Tím se platina stala dostupnou i pro drobnější investory. Průměrné nákupy jsou v řádu stovek tisíc,“ zmínil Brůna. „Platinové časy“ potvrzují i další. „Poptávka po platině je meziročně zhruba dvojnásobná,“ potvrdil Tomáš Braný z firmy Step Finance.

Platinu lze podle něho na rozdíl od lithia držet fyzicky, má také poměrně vysokou likviditu. „Do lithia se obvykle investuje pouze papírovou formou, jako jsou například burzovní ETF či akcie a dluhopisy těžařských společností. Jistější jsou však investice do fyzických kovů,“ doplnil Braný.

Největší jednorázový nákup platiny v Česku z poslední doby přesáhl dvacet miliónů v kilogramových slitcích. „Takové obchody jsou ale výjimečné. Velmi dynamicky však roste počet menších nákupů pod 100 tisíc korun,“ upřesnil Brůna. Podle něho je cena platiny v současnosti nižší než cena zlata, běžně přitom dosahuje dvojnásobku jeho ceny. „Nejčastěji se nakupují stogramové slitky,“ potvrdil Braný.

Momentální pokles ceny, vyvolaný uvolněním jedné větší zásoby, je o to mimořádnější, že jinak je celosvětová poptávka po platině dlouhodobě vysoká. V roce 2016 například činila 8,320 miliónu uncí. Největší podíl vzácného kovu spolkne automobilový průmysl (42 procent), na druhém místě je šperkařství (31 procent), zhruba šest procent světové poptávky pak tvoří investiční platina. Dostupné údaje za letošní rok naznačují, že poptávka letos ještě stoupne, na konci 2. čtvrtletí 2017 už činila 7,810 miliónu uncí.

Plagiáty za hubičku

Pokud někdo prodává platinu či zlato hluboko pod burzovní cenou, jde téměř jistě o padělek. Důležité je vybírat stabilní firmy s dobrými referencemi od zákazníků a s garancí zpětného odkupu. Důležité je, zda firma o sobě zveřejňuje povinné výsledky v obchodním rejstříku.

„Produkty platiny jsou přitom lehce ověřitelné u sléváren včetně jejich bezpečnostních prvků. Zatím jsme neměli žádné problémy, ani je na trhu nemonitorujeme,“ ujistil Braný.