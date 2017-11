Ve spolupráci s odborníky, kteří se majetkovým pojištěním zabývají, přinášíme několik rad a doporučení, jak pojištění správně nastavit i na co si při jeho sjednávání dát pozor.

„Úplným základem je pojištění správně nastavit a ze široké nabídky pojišťoven vybrat variantu, která bude pro konkrétní typ nemovitosti vhodná. Soustředit bychom se měli především na nastavení pojistné částky, zvážit, zda chceme pojistit jen nemovitost, nebo i vybavení domácnosti, zvolit odpovídající zabezpečení a ohlídat si možné výluky, které z pojistné smlouvy vyplývají,” doporučil Emil Hála ze společnosti Broker Trust.

„Určitě bych doporučil také připojištění odpovědnosti z držby nemovitosti,“ doplnil pro Právo Martin Hájek ze společnosti OVB Allfinanz. Smysl tohoto pojištění oceníte ve chvíli, kdy například spadlý strom stojící na vašem pozemku poškodí sousedovu střechu, či třeba uvolněná taška z vaší střechy způsobí škodu na autě souseda.

Jak nastavit pojistnou částku

„Při stanovení pojistné částky je dobré myslet na to, že pojišťovna nikdy nezaplatí víc, než činí odhadní cena nemovitosti,” upozornil Hála. Proto nemá smysl si sjednávat pojistnou částky na vyšší hodnotu a tím pádem pak platit i zbytečně vysoké pojistné.

Na druhou stranu mají někteří lidé své nemovitosti tzv. podpojištěné, tzn., že jsou pojištěny na nižší částku, než je jejich hodnota.

Pokud je například nemovitost s pojistnou hodnotou milión korun pojištěna na půl miliónu a dojde ke škodě ve výši sto tisíc (tedy desetiny reálné hodnoty), pojišťovna nevyplatí plnění ve výši sto tisíc, ale může ho krátit úměrně podpojištění. V tomto případě by tak mohla vyplatit i pouze desetinu z pojistné částky, tedy 50 tisíc korun.

Podpojištění je podle údajů z pojišťoven jedním z největších problémů, při likvidaci pojistných událostí ho evidují u zhruba pětiny z nich. Často se tak děje proto, že klienti své smlouvy neaktualizují.

Vyhnout se podpojištění je přitom poměrně jednoduché. Stačí si čas od času zkontrolovat pojistnou smlouvu a pojistnou částku navýšit, zvlášť v případech, pokud jste například rekonstrukcí hodnotu své chaty či chalupy navýšili.

Zkontrolujte, zda pojištění kryje všechna rizika

Při sjednávání pojištění si ověřte, zda obsahuje krytí všech rizik, která vaši nemovitost mohou ohrozit, základní pojištění totiž zpravidla všechna rizika neobsahuje.

„Ne všechny pojišťovny působící v České republice nabízejí ve své základní nabídce například krytí rizik, která hrozí typicky v zimě, jako jsou kvůli mrazu popraskané vodovodní potrubí nebo poškození střechy tíhou sněhu a námrazou,” upozornil Hála.

V základním pojištění nemovitosti nebývají také zahrnuty okolní stavby, jako jsou kůlny na nářadí či garáže a zahradní architektura. Většinou je nutné pojistit je nad rámec základního pojištění. Liší se i ochota pojišťoven pojišťovat například skleníky nebo výše spoluúčasti, kterou musí majitelé při poškození těchto staveb platit.

V případě poškození nemovitosti přírodními živly bude také pojišťovna zjišťovat, zda majitelé o budovu dostatečně pečovali. Pokud by například do chalupy dlouhodobě zatékalo poškozenou střechou, kvůli čemuž by shnily trámy, tak pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti.

Sjednejte si i pojištění domácnosti

Pokud máte chatu či chalupu vybavenou i cennějšími předměty (například elektronika), které by vám mohli zloději případně odcizit, nezapomeňte i na sjednání pojištění domácnosti.

Zároveň je třeba myslet i na řádné zabezpečení nemovitosti. „Samotný podpis smlouvy pojišťovny zpravidla nepodmiňují nějakým specifickým zabezpečením rekreační domácnosti proti vykradení. Při podpisu můžete mít chatu v podstatě nezabezpečenou. Zabezpečení přijde na řadu až při pojistné události. Potom pojišťovna zkoumá, jak byla domácnost v době vykradení zabezpečena a podle toho stanovuje maximální částku, kterou klientovi uhradí,“ vysvětlil Boris Novotný z OVB Allfinanz.