Česká republika má v porovnání s ostatními evropskými zeměmi jeden z nejmenších podílů nájemního bydlení. Statistiky Eurostatu ukazují, že v nájmu bydlí jen pětina českých domácností, přitom průměr zemí Evropské unie činí 30 procent.

„Češi rádi bydlí ve vlastním. Jejich byty jsou ale často menší, než je standard v Evropě, a obecně je český bytový fond velmi zastaralý. Lidé si to uvědomují a chtějí bydlet lépe,” uvedl Vladimír Staňura z Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS).

Podle statistických údajů je průměrné stáří rodinných domů v České republice 50 let a bytových domů pak dokonce 53 let. Více než třetina bytového fondu dosahuje stáří v rozmezí od 41 do 90 let.

FOTO: Jan Kočvara, Novinky

S vysokým stářím domů jsou úzce spojeny i vysoké náklady na bydlení, které patří mezi jedny z nejvyšších v Evropě. V ČR tvoří více než čtvrtinu z celkové konečné spotřeby domácností. „Vyšší náklady jsou způsobené částečně díky investicím spojeným se starým bytovým fondem,“ upozornil Staňura.

Zájem o rekonstrukce bydlení roste

Opotřebovanost či přílišná zastaralost vybavení je podle aktuálního průzkumu finanční skupiny Wüstenrot výraznou motivací k rozsáhlejší rekonstrukci pro zhruba polovinu Čechů. Počet lidí, kteří se nakonec do úprav svého bydlení pustí, rok od roku roste. Jak ukázal průzkum ČMSS, ještě před dvěma lety se chystala své bydlení rekonstruovat třetina domácností, letos je to už polovina.

Podle Wüstenrot je více než třetina Čechů ochotna investovat částku mezi 100 tisíci až 300 tisíci korunami. Zhruba pětina Čechů by investovala 300 tisíc až 500 tisíc korun. Každý jedenáctý by do rekonstrukce dokonce vložil i milión korun.

Podle odhadu ČMSS zhruba dva milióny domácností chtějí v budoucnu své bydlení vylepšit. Pokud se rozhodnou rekonstrukci a modernizaci financovat půjčkou, nejčastěji volí úvěr od stavebních spořitelen, které v posledních měsících zaznamenávají nárůst zájmu o úvěry. V prvních třech čtvrtletích spořitelny poskytly úvěry za 44 miliard korun, což je o čtvrtinu více než loni.

„Stavební spořitelny směřují k výsledku okolo 60 miliard korun, přičemž je důležité zmínit, že nad 60 miliard korun se spořitelny svou produkcí vyšplhaly naposledy v roce 2009, kdy sjednaly úvěry za 66,4 miliard korun. Letos očekáváme výsledek o něco nižší, nicméně i tak se bude jednat o osmileté maximum,” vyplývá z analýzy společnosti Golem Finance.

Průměrná výše úvěru, který lidé čerpají od stavební spořitelny, je nyní téměř 800 miliónů korun.

Úvěry ze stavebního spoření jsou pro klienty vhodnou volbou právě na rekonstrukce a modernizace, není nutná zástava nemovitosti a úrokové sazby jsou zároveň výrazně nižší než u spotřebitelských úvěrů. Zajištěný úvěr ze stavebního spoření lze získat se sazbami obdobnými jako u hypoték, sazby nezajištěných úvěrů začínají pod čtyřmi procenty.