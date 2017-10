Ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest přinášíme několik rad a tipů, co můžete a nemůžete u knih reklamovat.

Každé spotřební zboží je možné reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od jeho převzetí. Vztahuje se to pochopitelně i na knihy. Protože ale mají poměrně specifickou povahu, nemusí být vždy zcela jasné, co lze považovat za vadu a co nikoliv.

„Zákon definuje vadné plnění jako situaci, kdy prodané zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, které prodávající či výrobce přislíbil nebo které kupující mohl rozumně očekávat. Věc je vadná také tehdy, nehodí-li se k účelu, pro který je určena,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Chybovost ovšem musí překračovat určitou rozumnou míru únosnosti Lukáš Zelený, dTest

Vzhledem k tomu, že při koupi knihy zpravidla neuzavíráte písemnou kupní smlouvu, žádné konkrétní vlastnosti nebývají s prodejcem výslovně ujednány.

Kupujete-li knihu v internetovém obchodě, může nabídka obsahovat kratší či delší popisek, většinou se však bude jednat o pouhé zobecnění obsahu. Informace o druhu vazby či rozměrech a počtu stran, které se objeví v potvrzení objednávky, jsou nicméně pro prodávajícího závazné.

Objednáte-li si knihu, u níž je inzerována pevná vazba, a přitom obdržíte brožované vydání, je to důvod k reklamaci.

Faktické a gramatické chyby můžete reklamovat



Co ale dělat v případě, kdy koupíte svému dítěti výukovou knihu angličtiny plnou překlepů a gramatických chyb?

„Zde by bylo možné namítat, že kniha nesplňuje svůj hlavní účel – tedy to, že má být vhodná k výuce daného jazyka,“ upozornil Zelený.

Stejný argument by bylo možné použít i při častém výskytu faktických chyb v odborných publikacích. Za nesplněné očekávání vedle toho můžeme označit například situaci, kdy je text kvůli četným tiskovým chybám obtížně čitelný nebo snižuje požitek čtenáře z příběhu.

Rozpadající se vazba, poškrábané desky, vybledlý tisk - vady, které u knih můžete jednoznačně reklamovat.

Pokud ale nejste spokojeni s příběhem nebo vám nevyhovuje délka kapitol, pak vám nezbyde nic jiného, než knihu odložit. Reklamovat autorský záměr skutečně možné není. Nezapomínejte přitom na to, že i překlad knihy je autorským dílem. Nelibozvučné formulace vět můžete odsuzovat, ale na reklamaci to není.

Faktické a gramatické chyby naproti tomu představují vadné plnění. „Chybovost ovšem musí překračovat určitou rozumnou míru únosnosti, aby bylo možné argumentovat alespoň jedním ze zákonných důvodů pro reklamaci – nevhodnost k žádanému účelu nebo nesplněné očekávání. Pokud byste uplatnili reklamaci kvůli jedné zapomenuté čárce v souvětí, zřejmě byste příliš nepochodili,“ doplnil Zelený.

Nároky při reklamaci

„Obecné zákonné pravidlo zní, že nejprve můžete žádat bezplatnou opravu zboží. To ale u reklamace knihy dost dobře nepřipadá v úvahu. Výměna za nový kus bude zase možná jen tehdy, pokud jde o jediný zkažený výtisk nebo pokud reklamujete mechanické poškození. Jestliže vydavatelství pustilo do tisku text se špatnou korekturou, nebude zřejmě za co vámi zakoupený kus vyměnit. Zbyde vám tak pouze nárok na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,“ vysvětlil Zelený.