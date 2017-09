Podle ní se Češi za rok 2016 umístili v objemu čistých finančních aktiv na osobu na 28. příčce, o dva stupně níže než loni. Stejný pokles Česko zaznamenalo i na žebříčku hrubých finančních aktiv, kde ze všech zkoumaných zemí oproti loňskému 27. místu skončilo na 29. místě.

Hrubá finanční aktiva zahrnují hodnotu veškerého movitého i nemovitého majetku průměrného občana. Čistá hodnota finančního bohatství představuje veškerý movitý i nemovitý majetek minus dluhy.

Průměrné čisté bohatství na obyvatele loni v Česku představovalo částku 12 630 eur, což je zhruba 328 tisíc korun.

Na Slovensku však v loňském roce průměrné bohatství na osobu bylo o polovinu nižší, jednalo se o částku ve výši 6150 eur (zhruba 160 tisíc korun), a u průměrného Poláka to bylo 7070 eur (zhruba 184 tisíc korun).

Čisté bohatství v průměru na obyvatele v roce 2017 Pořadí Země Částka (v eurech) 1. USA 177 210 2. Švýcarsko 175 720 3. Japonsko 96 890 4. Švédsko 95 050 5. Tchaj-wan 92 360 6. Belgie 92 080 7. Singapur 89 570 8. Nizozemsko 87 980 9. Kanada 87 580 10. Nový Zéland 86 030 … 17. Rakousko 51 980 18. Německo 49 760 … 28. Česká republika 12 630 (12 614 v roce 2015) ... 39.

Slovensko 6150

... 53. Ukrajina 680 Zdroj: Studie Allianz Global Wealth Report 2017

Rozdíly mezi Západem a Východem jsou značné

Studie ukázala i to, že rozdíl mezi bývalou západní a východní Evropou je stále enormní, například německy mluvící sousedé jsou na tom finančně asi čtyřikrát lépe než Češi.

Čisté jmění průměrného Němce představovalo částku ve výši 49 760 eur (asi 1,3 miliónu korun) a ještě lépe na tom byl průměrný Rakušan s 51 980 eury (zhruba 1,35 miliónu korun).

Silná pozice Česka ve srovnání se zeměmi podobného politicko-ekonomického vývoje by neměla zastínit skutečnost, že rychlost růstu čistého bohatství Čechů meziročně zpomalila na 4,1 procenta.

Podle Allianz to způsobily dva faktory. Tím prvním je skutečnost, že již druhý rok po sobě rostly dluhy českých domácností (o 5,4 procenta v roce 2016). A oproti tomu se však příliš nezvyšovala celková hodnota aktiv. Se 4,5 procenta rostly nejpomaleji za posledních šest let, a to zejména kvůli stagnaci na trhu cenných papírů.