„Lidé na začátku řeší hlavně to, aby hypotéku vůbec dostali a měli na ni. Jakmile ji ale získají, chtějí se jí zase co nejrychleji zbavit. Hypotéka totiž pro většinu z nich představuje těžkou kouli na noze. Uvědomí si to nejvíce právě ve chvíli, kdy se jim stane něco, s čím úplně nepočítali a co splácení hypotéky ztěžuje,“ uvedl Jakub Petřina z Air Bank.

Každý druhý vybírá podle sazby

Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro Air Bank se lidé ve chvíli, kdy si vybírají hypotéku, zajímají hlavně o úrokovou sazbu, polovina volí právě podle nízké sazby. Pro zhruba tři z deseti je důležitá rychlost, s jakou banka úvěr schválí, čtvrtina dá na doporučení.

Naopak jen méně než pětina Čechů se zajímá i o podmínky pro splátky navíc, necelá desetina žadatelů o hypotéku se řídí podle toho, zda banka umožní výši splátky v průběhu splácení změnit. Jen jeden člověk ze sta se zajímá o možnost vzít si část už zaplacených splátek zpět.

Jakmile lidé hypotéku získají, chtějí se jí zase co nejrychleji zbavit Jakub Petřina, Air Bank

Bohužel až během splácení mnozí kvůli změně své životní situace narazí na to, že „hypotéka je pro ně finanční či psychickou zátěží” (49 procent), nebo že „nemohou hypotéku předčasně splatit bez poplatku” (29 procent) a také, že „si nemohou bez poplatku změnit výši splátky” a „nemohou bez poplatku provést mimořádnou splátku” (shodně čtvrtina dotázaných).

9 z 10 zažilo situace ovlivňující splácení



Průzkum mezi lidmi splácejícími v současné době hypotéku ukázal, že s nějakou životní událostí ovlivňující splácení hypotéky se setkalo 92 procent z nich. Většina lidí jich zažila hned několik.

Například třetině lidí se narodilo dítě a rodině se tak snížil příjem, čtvrtina se dostala do pracovní neschopnosti, pětina přišla o práci a každý šestý dotázaný se rozvedl či rozešel s partnerem (partnerkou), se kterým společně splácel hypotéku.

Na druhou stranu mnoho Čechů potkaly i situace, které jim naopak mohly pomoci splácení hypotéky urychlit a tím ji i celkově zlevnit. Například dvě pětiny lidí uvedly, že se jim zvýšily příjmy, třetina dostala jednorázové odměny či prémie či více než čtvrtina lidí začala s někým bydlet a ten pomohl se splácením.

Obě skupiny lidí, ať už s negativní či pozitivní zkušeností, by v dané situaci uvítaly možnost přizpůsobit jí i splácení hypotéky. Větší flexibilitu při splácení sice klientům přinesl nový zákon o spotřebitelském úvěru (například možnost jednou za rok splatit 25 procent úvěru i mimo termín konce fixačního období), i tak se ale klienti musí přizpůsobit „poplatkové politice” banky.

Naprostá většina bank klientům bez úhrady nemalého poplatku neumožňuje změnit si kdykoliv výši splátky, provést mimořádnou splátku či hypotéku splatit předčasně. Klienti mohou změny „zdarma” provádět až v době, kdy jim končí fixace úrokové sazby, což pro mnohé představuje i několikaleté čekání.

Na hypotečním trhu je nový produkt

Klienti si od konce září mohou sjednat novou hypotéku i u Air Bank. Ta už má sice ve svých řadách tisíce hypotečních klientů, dosud však od roku 2015 pouze refinancovala hypoteční úvěry od konkurence.

Nový produkt se umí přizpůsobit různým životním situacím. Klienti tak budou moci kdykoliv a bez poplatku změnit výši splátky, provést kdykoliv mimořádné splátky i hypotéku předčasně splatit.

Hypotéka je zatím určena na koupi hotového bytu nebo domu. Banka ji poskytuje do 80 procent hodnoty zástavy, do budoucna (v horizontu týdnů) počítá s maximálním LTV ve výši 90 procent. Všichni klienti dostanou stejnou úrokovou sazbu, která nyní dosahuje hodnoty 2,19 procenta u úvěru do 1,5 miliónu korun a 1,99 procenta nad 1,5 miliónu korun.

Air Bank není sama



Nastavit si parametry své hypotéky podle momentální životní situace mohou i klienti Fio banky. „Klienti si mohou přizpůsobit hypotéku svým potřebám a své momentální situaci. Flexibilně si mohou upravovat výši svých splátek díky Hypospořicímu kontu, které od nás mají zdarma. Klienti u nás mohou předčasně splatit jakoukoliv část hypotéky, klidně i celý úvěr najednou. Bez poplatků a bez sankcí. Neomezujeme to ani časově, zkrátka kdykoliv mají peníze, mohou si svou hypotéku snížit,” uvedl pro Novinky Zdeněk Kovář z Fio banky.

V ostatních bankách musí klienti počítat s poplatky, které si banky za změnu výše splátky či předčasné splacení hypotéky mimo dobu fixace účtují. „Za předčasné splacení celého úvěru účtujeme poplatky pouze v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb. na účelně vynaložení nákladů banky s případnými limity a výjimkami podle příslušného zákona,” doplnil Petr Plocek z UniCredit Bank.