Češi se naučili investovat do bydlení

Investovat do bydlení se pro Čechy stalo téměř národním sportem. Zatímco v minulosti převažovali mezi investory do bytů v Praze cizinci, dnes jsou to stále častěji Češi. Napomohl tomu především růst ekonomiky, nízká nezaměstnanost a levné hypotéky.