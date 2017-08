„Hezké počasí vede k častému podceňování faktu, že v horách se klima může změnit z hodiny na hodinu. Stejně tak turisté v mnoha případech špatně naplánují trasu a pustí se do terénu, který je příliš obtížný vzhledem k jejich aktuálnímu stavu,“ říká náčelník Horské služby ČR Jiří Brožek.

Nejčastějšími postiženími jsou pak úrazy končetin, prochladnutí, dezorientace při náhlé změně počasí, případně kombinované újmy po pádu z výšky. „Měli jsme i popáleniny při výbuchu plynové bomby na vaření,“ říká Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

K nejzávažnějším pojistným událostem u této společnosti patřila podle ní loňská nehoda turisty v USA, který si komplikovaně zlomil stehenní kost při horském výšlapu v odlehlé lokalitě. „Celkové náklady na tuto škodu byly vyčísleny zhruba na čtyři milióny korun,“ podotýká Svobodová.

Nehody na horách se Čechům v zahraničí stávají nejčastěji v Rakousku, na Slovensku, v Itálii a dále v balkánských zemích, které začínají být stále populárnější.

Na kole vždy s přilbou

Riziko se odvíjí i od aktivit, do nichž se lidé pouštějí. „Z extrémních sportů si lidé nejvíce pojišťují sjezd na horských kolech a veškeré aktivity spojené s extrémní cyklistikou, pak je to potápění v hloubce pod 30 metrů či seskoky padákem z výšky přes 3,5 kilometru,“ říká Ivana Buriánková z České pojišťovny.

„Důrazně varujeme všechny cyklisty před podceňováním horských tras. Považujeme za absolutní nutnost dodržovat bezpečný způsob jízdy a především používání ochranných přileb u všech dospělých,“ apeluje pak na návštěvníky hor Jiří Brožek.

Hned na začátku léta došlo podle něj v Jizerských horách a Beskydech ke dvěma nehodám cyklistů, kteří utrpěli smrtelná zranění.

Stále populárnější jsou mezi lidmi ferraty, tedy jištěné stezky na kolmých stěnách. Ty snadné zahrnuje například Uniqa už do základní verze cestovního pojištění. Je ale třeba se předem informovat na konkrétní lokalitu a obtížnost. Jinak horská turistika do nadmořské výšky 3000 metrů je u téže pojišťovny v základním tarifu a do 5000 metrů se lze připojistit.

Úrazy při turistice provozované do 3000 metrů nad mořem kryjí v rámci základu i pojistky dalších pojišťoven, například Kooperativy.

„Pro případ vysokohorské turistiky nad 3000 metrů si klient musí připojistit aktivní sporty. Sazba za pojištění pro aktivní sporty je přibližně dvojnásobná oproti turistické cestě s provozováním méně rizikových sportů, tj. bez připojištění aktivního sportu,“ doplňuje mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Více smrtelných nehod je při výstupu

Kooperativa podle něj v posledních letech eviduje v rámci turistiky mírně narůstající počet úrazů. „Co se týče statistiky úrazů, více než polovina smrtelných nehod v horách se stane při výstupu – většinou jde o srdeční příhody. Menší počet nehod je při sestupu, kdy často dochází k uklouznutí a pádu,“ upozorňuje Káňa.

Specialistou na extrémy v horách je pojištění, které lze získat díky členství v rakouském alpském svazu Alpenverein. Svaz má sjednanou speciální smlouvu s rakouskou pojišťovnou Generali, díky níž jsou všichni členové pojištěni.

„Základní pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, je platné po celém světě (vyjma Arktidy, Antarktidy a Grónska) a platí pro všechny sporty vyjma sportů provozovaných ve vzduchu a úrazů při účasti na expedicích a výstupech na vrcholy vyšší než 6000 metrů. V rámci speciálního připojištění pak lze sjednat i pojistku na výstupy výše než 6000 metrů,“ říká Ondřej Jirásko ze společnosti Alpy, která toto pojištění zprostředkovává.

Pojištění jednotlivce v produktivním věku stojí na rok 1620 korun. Partner či partnerka tohoto člověka má pak slevu a pojištění získá za 1240 korun.

Celé pojištění je hodně orientováno na rodiny, takže v případě pojištění obou rodičů mají všechny děti pojištění zdarma, což je využíváno například při lyžařských kurzech atp.

„V ČR je v rámci členství v alpském klubu Alpenverein takto pojištěno 40 tisíc lidí,“ dodává Jirásko.