„Dynamický vývoj na finančních trzích klade stále vyšší nároky na znalosti, zkušenosti a čas při investování volných finančních prostředků. Řada investorů proto raději svěří péči o své investice do rukou zkušených profesionálů,” uvedl Michal Teubner z Komerční banky.

Jak si ale vybrat dobrého investičního makléře, abyste se nespálili?

Není nad kladné reference



Než někomu svěříte své finance, je dobré si o něm zjistit několik informací. Nic nezkazíte tím, když si necháte zkušeného profesionála doporučit. Poptejte se svých známých na jejich zkušenosti, zda při správě svých financí spolupracují s makléřem, kterého by vám mohli doporučit. Zkuste informace hledat i na internetu.

Ještě během první schůzky se zajímejte i o to, jak dlouho se dané problematice věnuje, zda je vůbec způsobilý k profesi investičního makléře, jaké absolvoval zkoušky apod. Zeptejte se i na jeho zkušenosti, případně na klienty, i na to, jak je ohodnocen.

První dojem je důležitý

Mnozí lidé dají i na první dojem, který z člověka mají. Mělo by to platit i v případě člověka, kterému svěříte podstatnou část svých financí. Investiční makléř by měl působit profesionálně. Měl by se vyjadřovat srozumitelně a rozhodně mít s vámi trpělivost.

Pokud vám ani po několikerém vysvětlení nebude jasné, o čem makléř mluví, co vám doporučuje, pravděpodobně to nebude člověk vhodný pro vaše záměry. Je potřeba, abyste jeho návrhům a doporučením stoprocentně rozuměli a měli tak přehled o svých investicích. Bude tedy jistější najít si jiného investičního makléře.

Správný investiční makléř by také před vámi neměl tajit jakékoliv informace, například by vás měl na rovinu seznámit i s riziky, které případně daná investice obnáší.

Zájem o potřeby klienta

Důležité je, abyste měli z makléře pocit, že se o vás, o vaše potřeby zajímá, že mu jde o váš a ne o jeho prospěch. Dobrý investiční makléř by vás měl vyslechnout, zjistit, co si od investice představujete, do jakého rizika jste ochotni jít a jaké jsou vaše plány do budoucna.

Velice důležité je, aby vám makléř nabídl tzv. diverzifikaci vašeho portfolia, tedy aby vám pomohl sestavit takové investiční portfolio, které bude obsahovat jak rizikové, tak stabilní investice.