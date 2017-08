Podle mnohých finančníků ale koupě dalšího bytu za dnes levnou hypotéku, která má nízkou cenu garantovanou jen na začátku, po dobu fixační lhůty, nemusí být žádná výhra. Zhodnocení v delším čase vidí spíše v lesích, vodních zdrojích a půdě.

Rapidně ubývá místa a zdrojů

„Hodnota majetku domácností v podobě bytů a domů stoupla v roce 2016 o 119 miliard korun (2,8 procenta). Závěr, zda tímto kanálem domácnosti trvale bohatnou, je při aktuální situaci na trhu s otazníkem. S větší jistotou lze říci, že se vyplácejí investice do přírodních zdrojů (lesů, půdy), což je s objemem 1,4 biliónu korun třetí nejvýznamnější položka majetku domácností po bytech/domech a vkladech,“ konstatovala ve své červencové analýze Česká bankovní asociace.

Podle ní hodnota přírodních aktiv, „jejichž objem je omezený a cena stále pod úrovní cen na západ od našich hranic, meziročně vzrostla o 123,4 miliardy korun, což znamená téměř desetiprocentní růst“.

Není divu, že cena volného místa, přírody a vodních zdrojů roste, když právě těchto hodnot ubývá. Podle ministerstva životního prostředí se už zastavělo přes deset procent území ČR. Každý měsíc se zabetonuje plocha o rozloze několika fotbalových hřišť.

„Není příliš prozíravé investovat do toho, do čeho momentálně investuje většina, jako do předražených bytů. To pak nakupujete draze s nejistým výsledkem. Je lepší kupovat levné věci, u nichž lze očekávat, že jejich cena později vzroste. A to jsou právě přírodní zdroje,“ potvrdil finančník Vladimír Brůna.

Zajímavé jsou i garáže a garážová stání ve velkých, dopravou ucpaných městech. Garáž totiž nepotřebuje tak velkou investici, většinou v ní není problémový nájemník, a když jich má člověk více, dokážou vydělat stejně jako byt. Jejich pořizovací ceny však nenápadně a setrvale rostou, jak je vidět třeba na nabídkách Sreality.cz, a ani nabídka není nijak početná.

Stejného názoru je i známý krizový manažer zaměřující se na podniky v insolvenci, který ale nechce být jmenován. „Koupit pole, les a pak udělat projekt na zadržování vody, na to jsou, a hlavně ještě budou dotace. To má budoucnost,“ zmínil.

Koupili prameny za pár babek

Investoři uvažující ve stejném duchu jako Brůna nedávno na jižní Moravě koupili například prameny vody. Nestály mnoho. Pár set tisíc.

„To je taková investice, na kterou se nespěchá a může léta spát,“ potvrdil jeden z investorů. A zřejmě nebude čekat dlouho, když se člověk dívá na vyprahlou půdu.

Jenže kupovat přírodní zdroje, na to už musí mít investor nejen peníze, ale také trpělivost a projekt. Mnozí lidé se však i pod vlivem marketingu developerů a bank zhlédli v relativně snadné představě: koupím jeden či více bytů, postupně mi je zaplatí nájemníci a za dvacet třicet let budu rentiér.

„Slyšela jsem o pánovi, který si pořídil na hypotéky dvacet pět bytů. To je už jako hrát letadlo. Stačí málo, splátky zdraží, vypadne mu na čas pár nájemníků a ten domeček se mu zhroutí. To je už velké riziko,“ potvrdila Lucie Tvarůžková ze Zonky.cz.