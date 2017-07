Záruku na zboží odlišuje od pojištění především to, kdo ji poskytuje. „U záruky je jím vždy prodávající, který tak garantuje, že si zboží zachová po určitou dobu své vlastnosti,“ uvedl Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Podmínky prodloužené záruky stanoví prodejce



V některých případech poskytují obchodníci prodlouženou záruku ke zboží automaticky, a to většinou tehdy, pokud na ni zákazníky přímo lákají. Jindy si za extra servis musí kupující připlatit.

„Prodloužená záruka se pak mění v samostatný produkt, který mohou využívat jen ti zákazníci, kteří si ho ke zboží přikoupí. Vždy ale platí, že se jedná o rozšíření zákonných možností spotřebitele uplatnit u daného obchodníka reklamaci,“ upozornil Zelený.

U prodloužené záruky si může obchodník určit téměř libovolné podmínky. Proto je dobré zjistit si její rozsah ještě před zaplacením. Ne vždy se totiž prodloužená záruka vyplatí. Obchodník ji může poskytovat jen na určitou část zboží nebo na konkrétní typ vad.

„Zároveň si obvykle sám určuje, jaké nároky spotřebiteli ze záruky náleží: jestli například bude možné žádat vrácení peněz, nebo jen bezplatnou opravu. Nikdy ale nesmí zkracovat zákonná práva spotřebitele,“ upřesnil Zelený.

Pojištění kryje jiné škody

Pojištění naproti tomu poskytují jiné subjekty než samotní prodejci. Zpravidla se pojištění uzavírá ke krytí událostí, které nelze řešit v rámci reklamace.

Pokud si spotřebitel rozbije mobilní telefon nebo mu jej někdo ukradne, je zbytečné uplatňovat reklamaci. Má-li uzavřenou pojistnou smlouvu, může se obrátit na pojišťovnu a žádat vyplacení pojistného plnění.

Když si pojistnou smlouvu sjednává sám zákazník, těžko si ji splete se zárukou. Často však nabízejí sjednání smlouvy samotní prodejci, kteří pak místo kupujících vystupují ve vztahu s pojišťovnou jako smluvní strana. A řeší za ně i pojistnou událost.

Kupující si inzerovaný produkt v internetovém obchodě vloží do košíku nebo se nechá prodavačkou u pokladny přesvědčit o jeho výhodnosti. Většina lidí v takových případech zaplatí příslušnou cenu, ale vůbec netuší, co si zakoupila. Spotřebitelé by se proto neměli nechat zmást jen názvem, ale měli by zkoumat podmínky využití daného produktu.

„K zaměňování prodloužené záruky a pojištění přispívá i skutečnost, že pojišťovny již neřeší pojistnou událost jen vyplacením peněžité částky, ale nabízejí opravu či výměnu zboží za nový kus. Přesto se ale stále jedná o pojistné plnění, a nikoliv o způsob vyřízení reklamace,“ upozornil Zelený.

Někdy má pojištění dokonce stejný rozsah jako zákonná či rozšířená smluvní záruka. V takovém případě si musí zákazníci dát dobrý pozor, aby se prodávající při uplatnění reklamace nechtěl vyhnout své odpovědnosti za vady nahlášením pojistné události. Pokud jim totiž bude výrobek opraven v rámci likvidace pojistné události, připraví se o svá práva ze záruky.

Před uzavřením pojistné smlouvy věnujte pozornost definici pojistné události a zaměřte se i na ustanovení týkající se výluk z pojištění. Tato bývají často tak rozsáhlá, že se na první pohled lákavá nabídka začne při bližším zkoumání jevit jako prázdný produkt. A tím pádem i zbytečně vyhozené peníze.