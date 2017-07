Ztráta peněženky neznamená konec dovolené

Ztráta nebo odcizení peněženky vás může dostat do situace, kdy zůstanete úplně bez peněz. Zvláště v případě, kdy v ní budete mít jak platební karty, tak veškerou hotovost.

V prvé řadě je důležité okamžitě jednat a kontaktovat svou banku s žádostí o blokaci karty. „To lze vyřešit buď zavoláním na zákaznickou linku nebo blokaci provést v internetovém bankovnictví. Je určitě dobré vyřešit to co nejdříve, aby nedošlo ke zneužití karty,“ doporučil Roman Müller z Home Credit.

S penězi v hotovosti vám mohou pomoci příbuzní nebo přátelé v České republice. Existují totiž služby, prostřednictvím kterých vám mohou zaslat peníze on-line a vy si je vyberete přímo na pobočce v zahraničí. Není to nic složité, trvá to pár minut. Bohužel tato služba nepatří mezi nejlevnější, na druhou stranu vám může ušetřit mnoho starostí

Abyste nezůstali úplně bez peněz, je rozhodně vhodné nenosit s sebou veškerou hotovost v jedné peněžence a už vůbec ne společně s platebními kartami i doklady.

Jedete do exotické destinace? Řekněte to své bance

Pokud se chystáte do méně obvyklých turistických destinací, jako je Laos, Vietnam nebo třeba Keňa, oznamte to před odjezdem své bance. Budete-li totiž v těchto zemích platit kartou nebo si vybírat peníze, banka si může myslet, že vám ji někdo ukradl a preventivně ji zablokuje. Tyto platby jí totiž mohou přijít podezřelé, zvlášť pokud nepatříte mezi vášnivé cestovatele a v Jihovýchodní Asii nebo Africe jste poprvé.

Dobře si prostudujte pravidla silničního provozu

Cestujete-li na zahraniční dovolenou autem, dobře si prostudujte zvláštnosti v pravidlech silničního provozu v zemích, přes které projíždíte. Lehce by se totiž mohlo stát, že zaplatíte pokutu v řádech tisíců eur, aniž byste o svém přestupku věděli.

Například v Rakousku by měli mít všichni členové posádky k dispozici oranžovou reflexní vestu – musí být přitom po ruce, ne v kufru auta. Za porušení tohoto pravidla vás může policie pokutovat až do výše více než dvou tisíc eur.

Chystáte-li se na Slovensko, počítejte s tím, že od roku 2016 Slováci používají, stejně jako v Maďarsku (od roku 2013), elektronické dálniční známky.

Při cestě po Itálii by si zejména vášniví kuřáci měli dát pozor. Platí zde totiž zákaz kouření v autě při přepravě dětí do 12 let nebo těhotných žen. Výše pokuty může dosáhnout až pět tisíc eur. V některých zemích vás bude stát pokuta méně, pokud ji zaplatíte na místě.

Nebojte se používat kartu

Rozhodně je zbytečné vozit s sebou jen hotovost, když se prakticky všude dá platit kartou. Ideální je mít s sebou dvě platební karty - debetní i kreditní.

ČTĚTE TAKÉ

Jak platit při dovolené v zahraničí

„Pokud jedete do zahraničí, vezměte si s sebou platební kartu. Je to i bezpečnější, pokud máte smůlu a stanete se obětí už zmíněné krádeže peněženky, máte rázem po celé hotovosti. Kartu můžete okamžitě zablokovat,“ uvedl Müller.

Pokud byste dali hotovosti přeci jen přednost, karta je jistota pro případ, že potřebnou částku špatně odhadnete a dostanete se do finanční nouze.