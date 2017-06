Vyplývá to z údajů ukazatele Fincentrum Hypoindex, který od roku 2003 sleduje průměrnou úrokovou sazbu hypoték bez ohledu na dobu fixace.

Po celý letošní rok průměrná úroková sazba pomalu, ale jistě roste. V květnu se dostala na hodnotu 2,03 procenta, o dvě setiny procentního bodu více než v dubnu.

„Průměrné úrokové sazby se prozatím usadily na hladině okolo dvou procent, kde by mohly nějakou dobu vydržet. Některé banky dokonce korigují předchozí zvyšování sazeb úvěrů do výše 80 procent hodnoty nemovitosti, kde nejsou limitovány doporučením ČNB,“ upozornil Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Objem atakuje hranici 100 miliard korun

V dubnu se mohlo zdát, že zájem o hypotéky se bude snižovat. Lidé si tehdy sjednali méně úvěrů než předchozí měsíc. Údaje z května však naznačují, že dubnový propad byl jen drobným výkyvem. Do bank si pro hypoteční úvěr přišlo 10 334 klientů, o zhruba dva tisíce klientů více než v dubnu a prakticky stejně jako v březnu.

Shodně jsou na tom i objemy. V květnu si lidé sjednali hypotéky celkem za 21,155 miliard korun (o 3,5 miliardy více než v dubnu), přičemž podobný objem vykázaly banky i v březnu.

Letos banky uzavřely již 47 335 smluv o hypotečním úvěru v celkovém objemu za 96,3 miliardy korun.

Česká spořitelna: nový lídr



Osm let „kralovala” hypotečnímu trhu Hypoteční banka, od prvního čtvrtletí letošního roku je to jinak. Novým lídrem s 33procentním podílem hypoték se stala Česká spořitelna, která se navíc oproti ostatním bankám rozhodla zlevnit hypoteční úvěry.

Nově tak snížila úrokové sazby u hypoték s pěti, osmi a desetiletou fixací, a to o dvě desetiny procentního bodu. Akce se týká hypoték do 80 procent hodnoty zástavy nemovitosti a platí pro smlouvy uzavřené do 9. července 2017.