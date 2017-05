Na pondělní zkoušku severokorejské balistické střely, která dopadla do japonských vod, osobně dohlížel vůdce Kim Čong-un, který současně nařídil vývoj ještě silnějších strategických raket. Oznámila to státní agentura KCNA, podle níž by... Celý článek Chci poslat Američanům větší balíček, přikázal Kim Čong-un»