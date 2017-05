E-shop není půjčovna. Víte, v jakých případech se zboží vrátit nedá?

Zboží koupené na internetu je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Mnozí spotřebitelé na to rádi spoléhají, aniž by tušili, že v některých případech zboží vrátit nelze. Ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest přinášíme několik tipů, kdy byste s odmítnutím zboží koupeného v e-shopu mohli narazit.