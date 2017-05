Výběr daně se zvyšuje. V roce 2015 zaplatili Češi podle údajů finanční správy na dani z nemovitých věcí přes 10 miliard korun, zatímco ještě v roce 2005 to bylo necelých pět miliard.

„Nákupem nemovitosti výdaje pro vlastníky nekončí. Majitelé pozemků a staveb musí pravidelně platit daň z nemovitých věcí. Nepřesáhne-li částka daně pět tisíc korun, je splatná celá do 31. května. Je-li daň vyšší než pět tisíc korun, je možné ji rozdělit do dvou splátek – první je třeba uhradit do 31. května, druhou do 30. listopadu,” upozornila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Výše daně závisí na typu nemovitosti a obci, ve které se nachází. Trvalé bydliště majitele nehraje roli, daň vždy platí finančnímu úřadu kraje, na jehož území se nemovitost nachází.

Termín připomene složenka

Majitelé pozemků a staveb by měli nalézt složenku k úhradě daně z nemovitých věcí ve své poštovní schránce.

„V případě, že složenka nedorazí, rozhodně to neznamená, že majitel nemovitosti daň platit nemusí. Pokud má útržek z loňské složenky, stačí zaplatit daň ve stejné výši a na stejný účet jako před rokem. V případě, že si výší platby není jistý, může se obrátit na příslušný finanční úřad,” uvedla Štarmanová.

Při osobní návštěvě můžete vyměřenou částku zaplatit přímo v pokladně úřadu.

Daňová povinnost se týká všech poplatníků, kteří vlastnili nemovitost k 1. lednu 2017. Ti, kdo ji získali později, budou daň platit až příští rok.

Fyzické osoby bez poplatku

Novinkou je od loňského roku platba bez poštovního poplatku, a to díky takzvané daňové složence, což ale platí jen pro fyzické osoby.

Právnické osoby, které mají zřízenou datovou schránku, obdrží namísto složenky informace o daňové povinnosti do ní. Právnické osoby bez datových schránek dostanou poštou běžnou poštovní poukázku, na kterou se ale poplatek už vztahuje.

Pozor na pokuty

Dlužná daň by měla být připsána na účet příslušného finančního úřadu nejpozději 1. června, platbu převodem nebo složenkou je tedy třeba provést nejpozději o jeden den dříve.

„Do 8. června, tedy dalších pět pracovních dní, správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale nabíhají úroky z prodlení, které v závislosti na současné repo sazbě České národní banky činí 14,05 procenta z vyměřené daně za rok. Úroky z prodlení do 200 korun finanční úřady nevyměřují,“ dodala Štarmanová.