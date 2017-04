Způsob obrany vždy záleží na původu hluku i jeho intenzitě. Pokud hluk ve vašem obydlí dosahuje míry ohrožující vaše zdraví, může nápravu zjednat hygienická stanice nebo stavební úřad.

Pomůže hygienická stanice i stavební úřad



Krajská hygienická stanice může zastavit provoz nebo používání zdroje hluku až do odstranění závady nebo odejmout povolení k jeho provozu. V případě nerespektování takového rozhodnutí může ukládat pokuty.

Stavební úřad kontroluje, zda k překračování hlukových limitů nedochází v průběhu provádění stavby. Dále může i u již dokončené stavby nařídit provedení nezbytných úprav pro zamezení překročení zákonných limitů hluku, ke kterému dochází při užívání stavby.

„Pokud nelze limity pro hluk z vážných důvodů dodržet, mohou být překročeny, k tomu je však zapotřebí zvláštního povolení,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Hlučné sousedy řešte na obecním úřadě



Hlasitá hudba, rozjívené hovory, vytrvale štěkající psi, mňoukající kocouři ozývající se od sousedů a podobné hluky, které však nedosahují intenzity poškozující vaše zdraví, je možné řešit prostřednictvím obecního úřadu či policie.

„Hluk pocházející ze sousedních bytů může být totiž přestupkem proti veřejnému pořádku nebo proti občanskému soužití,“ uvedl Zelený.

V případě hluku od sousedů máte také možnost obrátit se na soud se žalobou, kterou budete požadovat, aby soused zabránil pronikání hluku do vašeho bytu. „Soud žalobě vyhoví, pokud hluk přesahuje místní obvyklé poměry. Hledisko překročení zákonných limitů v tomto případě nehraje roli,“ doplnil Zelený.

Ruší i opilí hosté letních zahrádek



Samostatnou kapitolou je pořádání veřejně přístupných kulturních či sportovních akcí. Pravidla pro jejich organizaci stanovují obce. Ty také stanoví provoz letních zahrádek restaurací, například v rámci tržního řádu.

„V naší poradně se setkáváme i se stížnostmi na hlasitý projev hostů restauračních zařízení, ten však nemůže řešit krajská hygienická stanice. Hlasité projevy hostů tak mohou být posouzeny jako přestupky proti nočnímu klidu. Pokud nebudete s rozhodnutím jmenovaných úřadů spokojeni, máte možnost obrátit se na správní soudy. Správní soudy pak mohou rozhodnutí úřadů zrušit či změnit,“ uvedl Zelený.

Pokud by v důsledku hluku docházelo ke škodám, můžete se jako poškozený domáhat náhrady. Opomenout nelze ani možný zásah do takzvaných osobnostních práv každého člověka. „Dle konkrétní situace by se mohlo jednat o porušení práva na důstojné životní podmínky, soukromí či zdraví,“ doplnil Zelený.