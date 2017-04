Disponibilní, tedy krátkodobou finanční rezervu by měla každá domácnost mít ve výši tří měsíčních výdajů. Tyto úspory by měly sloužit především při neočekávaných finančních potížích a pomoci s jejich řešením. Měly by být také velmi dobře dostupné, abyste je v případě nouze měli okamžitě k dispozici.

Pokud krátkodobou finanční rezervou nedisponujete, věnujte pozornost následujícím bodům.

Vyvážené finanční portfolio

Základem nastavení vhodných podmínek pro spoření je důležité mít vyvážené portfolio finančních produktů, díky kterému si budete jistí, že se svými financemi správně manipulujete a daří se vám dosahovat vytyčených cílů.

Základními produkty jsou běžný účet, spořicí účet, stavební spoření a případně doplňkové produkty typu investic v podílových fondech.

Odkládat, odkládat a zase odkládat

„Nejjednodušším, ale zároveň tím nejvíce efektivním způsobem, jak vytvářet finanční rezervu, je pravidelně odkládat stejnou částku. Nejenže si díky tomu vytvoříte ty správné finanční návyky, ale časem si na pravidlené úložky zvyknete a odkládaná částka vám přestaně chybět v rodinném rozpočtu,” uvedl Jiří Paták ze společnosti Chytrý Honza.

Spořicí účet i jiné alternativy



I přesto, že se jedná o krátkodobou finanční rezervu, lze předpokládat, že ji nebudete potřebovat hned příští měsíc. Na druhou stranu ale v případě potřeby musí být okamžitě k dispozici.

Je tedy potřeba zvolit optimální řešení kombinující nejen určité zhodnocení, ale také likviditu, tedy dostupnost. Zde se jako ideální nabízí klasický spořicí účet. V nabídce ho má téměř každá banka. Vybírat můžete z různých variant.

Ovšem je možné využít i další možnosti. „V dobách, kdy jsou úroky na spořicích účtech sotva na úrovni inflace, vyhledávají lidé další alternativy spoření. Jednou z nich je například spoření do zlata nebo stříbra od 500 korun měsíčně. Trh s drahými kovy totiž meziročně roste, korunový výnos ve zlatě činí 12,6 procenta a ve stříbře 18,5 procenta,” uvedl Pavel Ryba ze společnosti Golden Gate CZ.

Dobrou volbou je také stavební spoření, které nabízí v případě odkládání dostatečné částky velmi zajímavé zhodnocení. To je ale vykoupeno horší dostupností uložených peněz. Vklady na stavebním spoření slopuží spíšepro vytváření střednědobých rezerv.

Dodržujte stanovená pravidla

„Krátkodobá finanční rezerva by měla sloužit k pokrytí nečekaných výdajů a řešení nenadálých situací, které mohou v domácnosti nastat. Je tedy vhodné si stanovit, za jakých podmínek smíte našetřené prostředky využít a tyto pravidla neporušovat,” doporučil Ondřej Mašín ze společnosti Reality IQ.

Zkuste nejprve odkládat menší částku a postupně ji navyšujte. Poznáte tak, kde je vaše hranice. Nemá smysl spořit zbytečně moc a zjistit, že potom nevycházíte s rodinným rozpočtem a musíte ukrajovat odjinud.