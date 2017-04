Mezi důvody k porušení plánů Češi uvádí nutnost platit nečekané výdaje a nedostatek vůle. Zjistil to průzkum, který pro Home Credit připravila agentura STEM/MARK.

Za zbytečnosti utrácet nechtějí, změnu banku ale neřeší



„Češi chtějí více hlídat domácí rozpočet, každý třetí pak míní méně utrácet za zbytečnosti, plánují také odkládat část výplaty a spořit,” uvedl Jan Holoch z Home Creditu.

Jenže Češi se zároveň neradi omezují. Ačkoliv by to prospělo nejen jejich peněžence, ale i zdraví, jen osm procent z nich by rádo omezilo výdaje za alkohol a cigarety.

Zatímco ti starší mají možnost vydělávat a zároveň s tím i spořit, těch mladších se mnoho finančních povinností zatím netýká Jan Holoch, Home Credit

Lidé také příliš nepřemýšlí ani nad úsporami v oblasti osobních financí. Sloučení půjček nebo změnu finanční instituce za tu, která nabízí výhodnější podmínky, řeší jen každý dvanáctý.

Každý sedmý respondent si na počátku roku slíbil, že bude chodit nakupovat se seznamem. Stejný počet lidí chce včas posílat splátky a úhrady za nájem.

Předsevzetí napříč věkem jsou různá



Průzkum ukázal, že předsevzetí si dávají především lidé ve věku 30 až 44 let. „Dá se předpokládat, že předsevzetí souvisí s vyšší mírou zodpovědnosti, která přichází s věkem, s rodinou, s postavením v zaměstnání,“ komentoval to Holoch.

Finanční předsevzetí si ale překvapivě dává i mladší generace. Konkrétní plány obou věkových kategorií se však liší. Zatímco generace ve středním věku plánuje šetřit a odkládat výplatu, mladí mají jinou představu.

„Je to logické. Zatímco ti starší mají možnost vydělávat a zároveň s tím i spořit, těch mladších se mnoho finančních povinností zatím netýká. Velká část z nich zatím studuje a bydlí u rodičů, takže neřeší nájem ani odkládání části výplaty. Nejčastěji si proto slibují, že nebudou tolik utrácet,“ uvedl Holoch.

Ve věkové kategorii nad 45 let si finanční předsevzetí dává jen polovina lidí – mají už totiž své zkušenosti a vědí, že důležité je věci dělat průběžně a sám od sebe.

Předsevzetí je jedna věc, realita druhá

Už téměř polovina lidí z těch, kteří si finanční předsevzetí dali, je alespoň jednou porušila. Nejčastěji neodolali a koupili si nějakou zbytečnost pro radost – z „hříšníků“ to přiznává každý druhý.

Na druhou stranu pouze čtyři procenta oslovených uvedla, že po třech měsících svá předsevzetí zrušila úplně. „Zajímavý je rozdíl mezi věkovými skupinami. Starší lidé si dávají předsevzetí méně často, ale pokud už do toho jdou, jsou mnohem důslednější než ti mladí. Skoro tři čtvrtiny své plány dodrží, zatímco mladí je neporuší pouze ve 40 procentech případů,“ doplnil Holoch.

Důvody selhání se liší podle toho, jaké cíle si lidé pro nový rok dali. Jedno z nejčastějších předsevzetí, tedy že si budou něco z výplaty ukládat stranou, naboural nějaký nečekaný vyšší výdej peněz či změna plánů. Je tomu tak ve třech čtvrtinách případů.

Češi ale přiznávají, že mnohdy prostě neměli dostatečně silnou vůli a nedokázali se k dodržování předsevzetí donutit. Ztroskotalo tak například vedení domácího rozpočtu.