Do podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 a zaplacení případné vypočtené částky zbývá jen pět týdnů. Pokud se vás tato povinnost týká, je nejvyšší čas spočítat, jak na tom jste. Vyjde-li vám nulová daň či vám dokonce bude finanční úřad nějaké peníze vracet, máte vyhráno.

Ovšem v případě nedoplatku je třeba sáhnout do úspor a potřebnou částku na účet příslušného finančního úřadu včas poslat. Někteří podnikatelé se však mohou ocitnout před problémem, kde požadované tisíce či dokonce desetitisíce vzít, zvlášť když si žádné peníze na daňový nedoplatek v průběhu roku nedávali stranou. Řešením tak může být půjčka.

Poskytovatele půjčky dobře zvažte



Půjčit si můžete od příbuzných či známých, ale i v bance či jiné finanční instituci. Musíte však počítat s úrokem, který půjčku prodraží, a to i v případě, že budete spolehlivým dlužníkem a své závazky budete hradit včas - mnohé banky totiž takové klienty odměňují například odpouštěním několika splátek či úroků.

Navíc spotřebitelské úvěry poskytované většinou bank mají nastavenu minimální hranici na 20 tisíc či 30 tisíc korun. Pokud si budete potřebovat půjčit méně, můžete využít tzv. mikropůjčky od různých nebankovních společností. Ovšem v tomto případě je třeba mít se na pozoru, některé z těchto půjček jsou extrémně drahé, především v případě, kdy nedodržíte smluvený termín splatnosti.

První půjčka zdarma



Na trhu se však objevily i úvěrové produkty, které za určitých podmínek půjčí peníze „zdarma”, resp. za nulový úrok. S nejvyšší částkou se setkáte u mBank, která prostřednictvím První mPůjčky poskytne klientům minimálně 10 tisíc a maximálně 40 tisíc korun.

„Jediným kritériem pro poskytnutí První mPůjčky je to, že klient předtím neměl v mBank jinou mPůjčku (spotřebitelský úvěr),” upřesnil pro Právo Pavel Vlček z mBank. Výhodou je i délka splatnosti, půjčenou částku musíte vrátit do roka.

I když vám banka půjčí s nulovým úrokem, úplně zdarma to není. Za každých 10 tisíc korun musíte uhradit poplatek ve výši dvě procenta. Půjčka vás tak přijde na 200 až 800 korun navíc.

Od poloviny letošního února přišla s nabídkou nové půjčky Start, která je zcela zdarma, i společnost Provident. Opět je určena pro nové zákazníky, kteří mají zájem o krátkodobou půjčku a služby společnosti ještě nevyzkoušeli. Půjčit si můžete od tří tisíc do devíti tisíc korun. Půjčenou částku pak musíte vrátit do tří měsíců.

„Peníze zdarma mohou živnostníci použít třeba na úhradu nečekaně vysokého daňového nedoplatku,“ doplnil pro Právo mluvčí Providentu Ondřej Holoubek.

I společnost Home Credit nabízí novým klientům zcela zdarma půjčku Kamali ve výši od jednoho tisíce do 10 tisíc korun. „Jde o první Kamali půjčku, tzn., že klient ještě nikdy dříve nečerpal ani půjčku Kamali (ani její předchozí názvy Japonská půjčka nebo Click Credit) a současně splatí jistinu do 14 dní ode dne poskytnutí,” upřesnila pro Právo mluvčí společnosti Zuzana Bienvenu. Pokud podmínku nedodržíte, musíte půjčku splatit do 30 dnů a pak vám za každou tisícovku bude účtován poplatek 33 korun.

I úvěr z kreditky může být zdarma

Další alternativou, jak se rychle dostat k potřebné částce prakticky zdarma, může být využití úvěru na kreditní kartě. V nabídce v různých variantách je mají téměř všechny bankovní i nebankovní společnosti. Pokud se vám podaří půjčené peníze splatit v tzv. bezúročném období, nezaplatíte ani korunu navíc.

Délka bezúročného období se v závislosti na bankách pohybuje od 45 do 55 dní a počítá se od prvního dne v měsíci. To tedy znamená, že na splacení dlužné částky máte maximálně právě oněch 55 dní, ovšem ne ode dne platby kreditní kartou, ale od počátku bezúročného období, které banky počítají od prvního dne v měsíci.

Pokud bezúročné období prošvihnete, připravte se na to, že vám banka začne dlužnou částku úročit. Úroky jsou vysoké, dosahují v průměru 20 a více procent.

Zároveň je třeba si uvědomit, že za kreditní kartu bance musíte platit pravidelný měsíční poplatek.