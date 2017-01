Aktuální informace čerpané z průzkumů České bankovní asociace, Equa banky či Eurobarometru zveřejněné při příležitosti Dne ochrany osobních údajů připadajícího každoročně na 28. ledna ukazují, že Češi jsou v otázce internetové bezpečnosti stále velmi laxní.

Zranitelné internetové bankovnictví



Lidé mají bohužel velké rezervy i v oblasti zabezpečení svých bankovních účtů. Interní data bank ukazují, že stále více klientů řeší své finance prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví, ovšem v dodržování bezpečnostních pravidel mají velké rezervy.

„Za poslední dva roky se počet uživatelů mobilního a internetového bankovnictví Equa bank zdvojnásobil. Zabezpečení bankovních účtů je přitom zcela zásadní, i proto nabádáme klienty, aby se svými hesly nakládali obezřetně, nenaletěli podvodným aplikacím a neposkytovali je jiným osobám,“ upozornil Tomáš Veselý z Equa bank.

ČTĚTE TAKÉ

Zneužití dobré pověsti i vybílení účtu na internetu si můžete pojistit

Podle průzkum ČSOB si dva ze tří Čechů myslí, že internetové i mobilní bankovnictví je bezpečné. Někteří však pro ochranu svých dat i peněz mnoho nedělají. Například heslo do internetového bankovnictví si aktivně mění jen každý šestý bankovní klient, 44 procent si jej nemění nikdy a dvě pětiny pouze ve chvíli, kdy je k aktualizaci hesla vyzve systém.

Z průzkumu ČSOB také vyplynulo, že každý zhruba šestý klient své heslo do internetového bankovnictví používá i pro přístup do jiných aplikací a 13 procent lidí do něho přistupuje tak, že si příslušnou stránku najde v prohlížeči. Více než čtvrtina Čechů si nikdy nemění limity pro transakce a více než dvě pětiny si je nastavily pouze jednou.

„Existují i oblasti, ve kterých si vedeme poměrně dobře. Například e-mail s žádostí o vyplnění citlivých údajů, jako jsou PIN nebo číslo karty, by rovnou smazaly dvě třetiny dotázaných. Data by bez problémů vyplnilo jen necelé procento,“ dodal Tomáš Kořínek z ČSOB.