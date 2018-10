Jindřich Ginter, Právo

Pro mnohé domkaře je to najednou velký výdaj. Kdo má ale stálý příjem, nemusí o výtečnou šanci na pohádkovou dotaci a možnost každoročně ušetřit na topení přijít. Na úsporné kotle a vytápěcí systémy, konkretizované na stránkách Státního fondu životního prostředí, mohou díky úvěrům a půjčkám dosáhnout i lidé, kteří by na to jinak nesehnali pohromadě tolik peněz.

Splátky u bankovních půjček si lze rozložit i na deset let. U některých modelových případů je návratnost investice díky dotacím a okamžitým úsporám ve vytápění daným účinnějším kotlem či celou otopnou soustavou spočítána na tři roky.

„Stavebko“ vs. banka

Výměna kotlů je jedním z účelů, na které lze ze zákona použít úvěr ze stavebního spoření. Podle statistik České národní banky jsou úvěry ze stavebního spoření v průměru až třikrát levnější než bankovní spotřebitelské úvěry. V bankách sice ani populární kotlíkové dotace marketingovou revoluci nezpůsobily, ale i k nákupu nového kotle v nich lze získat spotřebitelské úvěry.

Přestože jsou oproti úvěru ze stavebního spoření dražší, mohou být ale zase pro klienta zajímavější svou flexibilitou. Třeba odpuštěním části splátek u včas platících.

Stavební spořitelny odpouštějí poplatky

„Výměnu lze financovat úvěry, kde úrokové sazby zajištěných úvěrů v tuto chvíli začínají na 2,1 %, úrokové sazby nezajištěných úvěrů na 4,4 %. Pokud klient nemá naspořeny žádné peníze, může využít nabídku překlenovacích úvěrů vhodných pro podobné rekonstrukce,“ sdělil Právu Tomáš Kofroň z Českomoravské stavební spořitelny.

V rámci únorové nabídky poskytuje úvěr se sazbou 4,4 %. Lze si tak půjčit až půl miliónu bez zajištění, což je slušný balík, pokud v návaznosti na kotlíkovou dotaci potřebujete vyměnit okna nebo dům zateplit, neboť je to jedna z podmínek pro získání dotace.

Výslovně na kotle domkařů zacílila Wüstenrot. S její půjčkou ProBydlení lze podle její zprávy do čtyř dnů od zažádání získat až půl miliónu korun bez zajištění nejen na výměnu kotle, ale také na projektovou dokumentaci, rekonstrukci otopné soustavy nebo komínu.

Sjednání i vedení úvěrového účtu je také zdarma.

Počítejte svižně

„Díky kotlíkové dotaci se návratnost investice pohybuje od jednoho roku do tří let. Půjčka je ideální pro zájemce, kteří nemají dostatek financí na investici do nového vytápění, ale přesto chtějí stihnout státní dotaci ve výši až 127 500 korun. Navíc klienti, kteří získají kotlíkovou dotaci, obdrží peníze z krajského úřadu do 60 dnů od podání žádosti o proplacení dotace. Výměnu kotle ale potřebují financovat co nejdříve,“ shrnul Pavel Sýkora z Wüstenrotu.

Nový kotel proti starému může podle něho ušetřit na topení až deset tisíc korun ročně.

Váhat se nevyplatí. Už ve dvou krajích je první kolo kotlíkových dotací vyčerpáno pro velký zájem a majitelé rodinných domů, kteří nebyli tak rychlí, musejí čekat na kolo druhé.

Modrá pyramida speciální úvěr na výměnu kotlů neplánuje. „Vhodné jsou na to úvěry ve vazbě na stavební spoření – Rychloúvěr, který poskytujeme bez zajištění až do výše 700 000 Kč, anebo Hypoúvěr se zástavou nemovitosti,“ sdělila Právu Hana Vaněčková z Modré pyramidy.

ČS odpustí až rok splátek

„Úvěry speciálně na výměny kotlů v souvislosti s tzv. kotlíkovými dotacemi neposkytujeme, ale jejich zavedení zvažujeme,“ sdělila Právu Veronika Exnerová z České spořitelny (ČS).

Zájemci o získání peněz na kotle zde mohou využít spotřebitelský úvěr se sazbou od 5,9 procenta. Výhodou je rozložení splátek až na deset let. Vyloženě tento úvěr ovšem ČS nabízí až od sto tisíc korun.

„Klient dokládá účel půjčky, a to výměna kotle splňuje,“ dodala Exnerová. Případně u ČS může klient využít klasickou půjčku již od 20 tisíc korun, se sazbou od 6,9 procenta s maximální splatností sedm let. Účel půjčky dokládat nemusí. „U této půjčky navíc při řádném splácení promineme klientovi až dvanáct splátek,“ upřesnila Exnerová.

Hypoteční banka (HB) se k nabídkám ušitým speciálně pro kotle nechystá. „Klientům nabízíme úvěry na bydlení zjištěné nemovitostí s minimální hranicí výše úvěru od 300 tisíc korun,“ reagovala Marie Mocková z HB. Speciální nabídku určenou výhradně k dotačnímu programu nepřipravuje ani Komerční banka, odkazuje na aktuální nabídku spotřebitelských úvěrů.