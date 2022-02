Zdraží i pečivo, Ukrajina zásobuje Evropu obilím

Zatímco Rusko vyváží obiloviny spíše do Afriky a Asie, Ukrajina je exportuje hlavně do Evropy. Eskalace konfliktu může narušit dodavatelské řetězce a cena mouky či pečiva by mohla prudce vyrůst. Cena pšenice a kukuřice už ve čtvrtek rostla. Poté, co ukrajinská armáda po ruské invazi zastavila v přístavech obchodní námořní dopravu, cena tzv. budoucích kontraktů na pšenici vystoupala v Evropě na rekordní maximum.