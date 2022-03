Zastavení ruského plynu? Na to nemáme řešení, říká náměstek ministerstva obchodu

V Česku by se mohl pro zajištění energie podle Neděly obnovit provoz v odstavených uhelných elektrárnách. Dokáže si představit dohodu s jejich vlastníky na tom, že by tuto elektřinu dodávali přímo nejzranitelnějším skupinám, neprodávali by ji tedy přes burzu. Obnova provozu elektráren by ale podle náměstka nebyla jednoduchá kvůli poruchovosti i způsobu jejich uvedení do činnosti.

K pořízení zásob plynu Neděla řekl, že stát je koupit nemůže, protože by vyšly na zhruba 150 miliard korun. „Stejně by to nepomohlo pokrýt celou spotřebu,“ podotkl. Možností je podle něho vytvoření motivačního režimu pro obchodníky, kteří by nakoupili státem požadované množství. Pokud by plynu pořídili méně, zbytek by pak mohl nakoupit přímo stát či někdo, koho by tím pověřil, dodal.