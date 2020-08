Z Blanska vlakem do Vídně a Budapešti

„Blansko je nejlidnatější obec na trase mezi Pardubicemi a Brnem. Denně tudy projíždí několik mezinárodních vlaků a rychlíků, přímých spojů, které ráno jedou třeba do Vídně nebo do Budapešti a pozdě večer zase zpět. Podobné je to s přímým spojením na Prahu. V Blansku tyto vlaky nezastavují a cestujícím nezbývá než komplikovaně cestovat s přestupy v Brně. To bychom rádi změnili,“ uvedl místostarosta Blanska František Hasoň (KDU-ČSL).