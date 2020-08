Vouchery zatím táhnou, ale Češi se už začínají bát i dovolené doma

Jihočeský kraj byl jeden z prvních krajů, který začal českým turistům nabízet slevové vouchery na dovolenou. Podle Jihočeské centrály cestovního ruchu to byl krok správným směrem. O slevy na ubytování i vstupy do zámků, muzeí či zoologických zahrad v kraji je totiž obrovský zájem.

„Slevové vouchery nabízíme od začátku června a do konce července je využilo přes deset tisíc lidí. Například Českokrumlovsko je díky slevám naplněno z devadesáti procent českými turisty. Kdybychom slevy nenabízeli, myslím, že by turisté v tak hojné míře nepřijeli,“ řekl Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu, s tím, že kraj zatím zaplatil za slevové vouchery přes devět milionů korun.

Slevové vouchery chce kraj na podzim nabídnout turistům z Německa, Slovenska a Rakouska. Do zoo a na rozhlednu Hlavní město Praha nebylo ve své nabídce slevových voucherů až tak velkorysé – nejčastěji turisté v rámci kampaně V Praze jako doma, kterou Praha a Prague City Tourism spustily na začátku července, vyrážejí do zoologické zahrady, na Petřínskou rozhlednu nebo Pražský hrad. Hotely vydávají denně v průměru tisíc voucherů, které odpovídají počtu ubytovaných osob.

Ostrava spustila velkou mediální kampaň na podporu turismu na začátku července. Důvodem bylo to, že kvůli koronavirové epidemii přišlo město jen v červenci až o 100 tisíc turistů, kteří by dorazili na hudební festivaly, jako je Colours of Ostrava či Beats for love. Ty však organizátoři museli zrušit.