Vláda vydala paskvil. Zakázala v restauracích točit pivo i vařit čaj

Původní nařízení znělo: „Zakazuje se prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko).“ To znemožňovalo prodej nápojů ke konzumaci doma.

Toto nařízení vláda nahradila těmito slovy: „Zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci.“ Zmizela zmínka o prodeji mimo vnitřní prostory, zmizela zmínka o alkoholu.

Jinými slovy, pokud by měly podniky nařízení brát vážně, nesměly by hostům uvnitř nabízet žádné nápoje, které by si mohli vypít vevnitř. Jediná možnost by byla prodat jim kávu, pivo či vodu s sebou.

„Dnešní usnesení vlády č. 1295 je možné vyložit tak, že zakazuje prodej celého spektra nápojů v restauracích, včetně např. točeného piva, rozlévaných limonád, čaje a kávy,“ řekl Novinkám Zbyšek Kordač z advokátní kanceláře Weinhold Legal.

„Není mi známo žádné racionální zdůvodnění takového kroku. Proto to vypadá, že se jedná o legislativního ,šotka‘. Domnívám se, že usnesení vlády by takovéto chyby obsahovat neměla,“ dodal.

„Chyba v přepisu“

„Došlo tam skutečně k nějaké chybě v přepisu, takže to bude ještě nějakým způsobem změněno, tak aby to skutečně bylo tak, jak je to zamýšleno. Myšlenka ze včerejška ale platí,“ sdělila na dotaz Novinek mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Reakce předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) Novinky zjišťují, na dotazy zatím nereagovali.

Vláda od středy restauracím, hospodám a dalším podnikům nařídila zavírat již ve 20 hodin. Zároveň zakázala pití alkoholu na veřejnosti a prodej občerstvení na trzích.