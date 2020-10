Vláda schválila podporu pro cestovní ruch

Na podporu těžce zasaženého odvětví vláda schválila program Covid cestovní ruch. K dispozici by v něm mělo být 500 milionů. V pondělí to na Twitteru oznámila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Program by měl být v případě schválení oběma komorami Parlamentu spuštěn nejpozději do konce listopadu.