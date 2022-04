Vláda představí projekt, který má řešit energetickou závislost na Rusku

„Součástí celoevropských bezpečnostních a ekonomických změn bude i nutnost zcela proměnit energetiku v ČR,” řekl Fiala. Dlouhodobě opomíjenou závislost na palivech z Ruska označil za jedno z největších bezpečnostních rizik republiky. Kabinet má podle něj připravené plány pro případ, že by se zastavily dodávky plynu z Ruska. „Pokud to opravdu nastane, zvládneme to, i když to nebude jednoduché,” dodal.