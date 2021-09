Vláda bude schvalovat navýšení důchodů, v průměru vzrostou o 805 korun

Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které kabinet zveřejnil na webu .

Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) se v Česku výrazně zdražuje a dopadá to na seniory, proto je nutné k valorizaci přidat ještě tři stokoruny. Podle podkladů k nařízení se ale ceny zboží a služeb, které pořizují penzisté, zvedly méně.

Ministerstvo práce upřesnilo, že od loňského července do letošního června domácnostem důchodců ceny vzrostly o 2,1 procenta a ostatním domácnostem o 2,8 procenta. Pro výpočet valorizace se používá vyšší hodnota. K tomu se připočítá polovina růstu reálných mezd, která odpovídá 0,4 procenta. Celkem se tak průměrná penze zvýší o 3,2 procenta, tedy o 505 korun. Do solidární části z toho poputuje 350 korun. Zbytek posílí zásluhový díl. Ten se tak upraví o 1,3 procenta, uvádí ministerstvo. Dodatečných 300 korun se pak ještě přičte k zásluhové výměře.

Kolik bude valorizace stát, ministerstvo v podkladech k nařízení neuvádí. Píše jen, že s výdaji připravovaný rozpočet už počítá. Podle dřívějších informací by na zákonné přidání mělo být příští rok potřeba kolem 20 miliard korun a na třísetkorunový bonus dalších 10,6 miliardy Kč. Resort práce má mít podle rozpočtového návrhu příští rok na penze o 24 miliard korun víc než letos, celkem mají výdaje činit 526,8 miliardy korun. Stejně jako penze by se měly upravit i příplatky k důchodům pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Měly by od ledna růst o 3,2 procenta.