Většina vězňů pracovat nemůže nebo nechce

Podíl zaměstnaných vězňů letos překročil 60 procent. Před třemi lety v roce 2016 to bylo jen 47,5 procenta, vyplývá ze statistik Vězeňské služby ČR. Nejedná se ale o procento všech vězněných, ale pouze těch odsouzených, kteří mohou pracovat.

„Z celkového počtu 19,5 tisíce odsouzených je zaměstnatelných 14 618 vězňů. Z nich 8817 pracuje, to je těch 60 procent,” řekla Novinkám mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

Ostatní jsou podle ní pracovně nezařaditelní, důchodci, nemocní, obvykle to bývají lidé, kteří mají za sebou drogovou minulost.

„Tito lidé se zaměstnávají velmi těžko. Nemůžete mu dát do ruky nějaký nástroj, protože by se s ním nejspíš zabil, když to řeknu s nadsázkou,“ dodala mluvčí.