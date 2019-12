Doprava ve Francii kolabuje kvůli velké stávce

Těmto lidem je často přiznáno právo odejít do penze předčasně, třeba i o deset let, případně pobírat výrazně vyšší penzi než zaměstnanci, kterým jsou privilegia „zvláštních režimů“ upřena.

Odboráři protiargumentují, že v případě prosazení změn by miliony zaměstnanců v soukromém sektoru musely zůstávat v práci nad rámec dosavadního oficiálního věku odchodu do důchodu. Ten je momentálně stanoven na 62 let, například v Česku jde o 65 let.