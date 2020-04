Trh s americkou ropou je v rozkladu, těží se všude a není ji kam dávat

Americká lehká ropa WTI určená k dodání v květnu v pondělí kvůli nízké poptávce po této surovině a obavě z plných skladovacích kapacit nejprve zlevnila na burze o třetinu na cenu pod 11 dolarů za barel. Cena tak klesla nejníže od prosince 1998. Tím to však nekončilo.

Záporné ceny se objevily jen u americké ropy WTI, u severomořské ropy Brent nikoliv. Rozdíly ve vývoji cen severomořské a americké ropy ukazují na to, že se očekávají problémy hlavně ve Spojených státech.

„Je to nejen čistě americký problém, ale je jen krátkodobý. Týká se však jen kontraktů pro dodání ropy v nejbližších dnech. Evropa i Blízký východ zatím skladovací možnosti mají, i když i tam jich ubývá a nemůžeme vyloučit podobné paradoxy i v Evropě,“ uvedl hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň.

Pro kontext dnešního problému se skladováním vytěžené ropy v USA a poklesu ceny ropy pod nulu: • Za posledních 10 let USA více než zdvojnásobily objem produkce. To je obrovský nárůst potřebné infrastruktury • Věděli jste, že nejen Sovětský svaz, ale i Rusko často těží více než SA? https://t.co/IlYqYLJvCH

Ze Spojených států v průběhu pondělí přicházely zprávy, že některé společnosti mají zásobníky ropy zcela naplněny. Ukazuje se, že ropy je nadbytek, a neví se, co s ní dělat. Poptávka po ní je totiž malá, ovšem těží se stále další a další. V USA se podle Bartoně nedostává skladovacích prostor mimo jiné proto, že tam výrazně stoupla produkce ropy, za posledních 10 let se zdvojnásobila.

Ceny ropy jsou nejnižší za více než dvacet let

„To se projevuje například rozevřením nůžek mezi cenou ropy typu Brent a cenou WTI. Rozdíl v ceně obou druhů ropy se zvýšil přes patnáct dolarů na barel, nejvýše od roku 2015. Odráží to obavu obchodníků, že problém s uskladněním ropy se fatálně vyhrotí dříve na americkém kontinentu,“ sdělil Právu hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Ekonom Bartoň připomněl, že záporné ceny nejsou tak neobvyklé, jak by se mohlo zdát.

„Negativní ceny za energii známe i z Evropy minimálně deset let – zejména v energetice. Když do Dánska přijde bouře a větrníky se roztočí, výrobci platí odběratelům za to, že od nich přebytečnou elektřinu odeberou. V Německu jsou záporné ceny téměř dvě procenta času v roce,“ připomněl Bartoň.