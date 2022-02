Rozvoz jídla se za pandemie zdvojnásobil

„V roce 2022 plánujeme do IT vývoje nainvestovat stejné množství prostředků jako na otevření dvou nových poboček v Praze. Digitalizace a automatizace většiny kuchyňských procesů je to, co nám umožňuje expandovat skrze prodejní platformy, nové lokality a nové značky v našem portfoliu,“ uvedl dále Siuda, jehož MyFoodPlace si dalo za cíl pokrýt letos celou Prahu.