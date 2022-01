Robotů přibývá. Výzvy ke zdanění jejich práce sílí

Již dnes se automatizace dotýká řady pracovních pozic, kde byla dříve nemyslitelná. Jsou to například telefonní operátoři, montážní dělníci, i pokladní v supermarketech nahrazují samoobslužné pokladny.

Do roku 2030 zanikne třetina pracovních míst, nahradí je roboti

„Na robotickou automatizaci vsadil obor podnikových, zákaznických a IT služeb již před lety. Roboti dnes v centrech zastanou práci za třináct tisíc zaměstnanců, což je meziročně o padesát procent více,“ popsal situaci v jednom odvětví Jonathan Appleton, výkonný ředitel české asociace ABSL.

Odborníci varují, že to může do budoucna přinést řadu nečekaných problémů. Čím méně lidí bude pracovat, tím více budou klesat příjmy státních rozpočtů. Místo aby lidé do rozpočtů aktivně přispívali, skončí část z nich naopak na podpoře.