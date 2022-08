Při dávkách na bydlení se budou zřejmě zohledňovat i hypotéky

Do výpočtu příspěvku na bydlení, který je určen pro pokrytí vysokých nákladů spojených s nájmem či energiemi, by se do budoucna mohly započítávat i splátky hypoték. Ty, ač často v souvislosti s prudce rostoucími úroky mnoha lidem rostou, nejsou zatím brány u této dávky v potaz. Změnu podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) zvažuje vláda.