Plyn domácnostem zdraží letos ještě nejméně o polovinu

„Od loňského října jsou ceny na velkoobchodním trhu troj- až pětinásobné oproti začátku roku 2021 a to se se zpožděním musí promítnout do konečných cen plynu pro maloodběratele. Ve zbytku roku naděje na pokles cen neexistuje. Očekáváme pozvolné zvyšování,“ sdělil Gavor.

V průběhu první poloviny roku 2023 se konečné ceny plynu proti současnosti mohou navýšit minimálně o dalších 50 procent,“ dodal Gavor. Ještě většímu zvýšení cen podle něho zatím brání to, že trh je poměrně optimistický, co se týče situace na Ukrajině.

Celkem budou muset aktéři na trhu zaplatit zhruba 60 miliard korun, zatímco loni to bylo 12 až 13 miliard. Ve čtvrtek to na konferenci Institutu pro veřejnou diskusi v Praze řekl člen představenstva Pražské plynárenské Petr Kovařík. Plyn pro domácnosti ale podle Gavora na pětinásobek nezdraží.

Násobné navýšení cen by podle něj hrozilo pouze v případě, že by konflikt na Ukrajině eskaloval, Evropa by se musela snažit nakupovat plyn ve velkém jinde, a stav by se stal vleklým.