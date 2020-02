Nový bodový systém nabírá zpoždění

Toho si byl vědom i někdejší ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), za nějž byla v roce 2016 dokončena první verze nových bodů. Ta pak doznala významných změn a o dva roky později byla předložena do meziresortního připomínkového řízení. Připomínek se ovšem sešlo tolik, že je MD vypořádává dodnes.

Loni koncem dubna zasedl do křesla ministra dopravy Vladimír Kremlík, který se chtěl s návrhem nových bodů nejprve „důkladně seznámit, aby za ním mohl plně stát“. Pak následovala dlouhá diskuse o některých sporných bodech návrhu, jako je zavedení řidičského průkazu na zkoušku pro začínající motoristy či pokuty, které mají nově být za nedodržení bezpečného odstupu mezi vozidly.

V prosinci Kremlík slíbil, že do vlády půjde návrh nových bodů letos koncem března. V minulém týdnu byl ovšem z funkce odvolán a žezlo převzal Havlíček. A ten Právu sdělil, že s účinností systému nových bodů lze počítat až za dva roky.

Pokuty ve správním řízení mají být podle závažnosti přestupků rozděleny do čtyř skupin: 25 až 75 tisíc, 7 až 25 tisíc, 4 až 10 tisíc a 2 až 5 tisíc korun. V případě, že řidič způsobí nehodu, bude mu možné zvýšit pokutu až na dvojnásobek, maximálně však na 100 tisíc korun.

Podle Budského by si ale Česko mělo vzít příklad z Rakouska, kde bodový systém obsahuje jen třináct nejvážnějších přestupků. Za každý z nich je jen jeden bod, platí ovšem princip třikrát a dost. V Rakousku tak stačí tři přestupky, aby řidič na nějaký čas přišel o řidičský průkaz. Českou nemocí navíc je, že každý se považuje za motoristického experta a chce do toho mluvit. To platí i pro poslance, kam návrh bodového systému po schválení ve vládě poputuje.