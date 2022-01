Lidé si loni na hypotékách půjčili rekordních 541 miliard

„Objem hypotečních úvěrů přes 540 miliard je rekordní a na dlouhou dobu rekordním zůstane. Lidé si napůjčovali 28 procent toho, co utratí celá republika, což je neskutečné číslo,“ upozornil analytik společnosti Patron Daniel Horňák.

„Pokud se tržní sazby letos výrazněji nezmění, měly by hypoteční sazby letos postupně směřovat k této hranici, ačkoli konkrétní sazba se bude odvíjet od zvolené délky fixace. V tuto chvíli je tržní úroková sazba u delších splatností nižší, přesto může řada klientů zvolit raději kratší fixaci s nadějí, že úrokové sazby výhledově opět poklesnou,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.

Průměrná hypotéka v prosinci mírně poklesla na 3,45 milionu Kč. S očekávaným růstem úrokových sazeb je tak zřejmé, že se bude navyšovat měsíční splátka u nových či brzy refixovaných úvěrů. Pokud by se průměrná hypoteční sazba letos dostala k hranici pěti procent, znamenalo by to pro průměrnou velikost hypotéky nárůst měsíční splátky o 3500 až 4000 korun měsíčně.